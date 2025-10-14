Nairobi'de Devlet Başkanlığında görevli polise oklu saldırı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de oklu bir saldırı gerçekleştirildi. Devlet Başkanlığı konutunun kapısında görevli olan polis memuru öldürüldü. Üzerinde yay ve ok bulunan 56 yaşındaki bir adamın kapısındaki görevlilere yaklaştı. Polisin ''Teslim ol'' emrine de uymayan kişi, polis memuru Ramadhan Matanka'yı okla vurdu.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan polis memuru Matanka'nın hayatını kaybettiği ifade edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yay ve okları çuvalla taşıdığı, evsiz bir kişi gibi davrandığı iddia edilen saldırganın ise gözaltına alındığı kaydedildi. Kenya medyası, saldırganın bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini aktardı.

Saldırı, Kenya'nın en sıkı korunan yerlerinden biri olan Devlet Başkanlığı konutunda güvenlik zaafiyeti olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı.