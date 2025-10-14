Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Gazze konusuna değinen Erdoğan, ''sürecin takipçisi olacağız'' dedi. Ayrıca Erdoğan yeni sosyal konut projesinin detaylarına ilişkin tarih verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 15:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. , ile ilgili tüm dünyaya net mesaj göndererek ''Süreci yakından takip edeceğiz'' dedi. Ayrıca Erdoğan tarih vererek 81 ilde projesinin detaylarının paylaşılacağını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Gerek dünkü çalıştayın, gerekse bugünkü programın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletle inatlaşma olmaz. Yukarıdan aşağı dikte etmedik.

''PRENSİBİMİZ 24 YILDIR HİÇ DEĞİŞMEDİ''

Sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Ekonomi İşleri Başkanlarımız illerinde sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile temas halinde oluyor. Biz de sizden gelen bilgiler çerçevesinde hem parti politikalarımıza hem de iktidar olarak atacak adımlarımıza karar veriyoruz. Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir. Milletle inatlaşma olmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu anlayışla yaptık. Bakınız biz aynı zamanda hem düşünen hem proje üreten hem de ürettiği projeleri uygulayan yani sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadroyuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak

Tam da bize yakışan bir şekilde sadece Türkiye'yi düşünüyor, Türkiye'nin menfaatleri için çalışıyoruz. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı hedefimizde bu yola giden kilometre taşlarını diziyoruz. Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılar niçin daha fazla çalışmamız gerektiğini inancım odur ki, sizlere bir kez daha hatırlatmıştır. İllerinize geri döndüğünüzde daha fazla gayret göstereceğinize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak

MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİ

Dün bölgemizin son 2 yıldır kanayan Gazze soykırımı durdurmaya yönelik önemli bir adım attık. Liderler olarak Mısır'da güçlü bir irade koyduk. Trump, Sisi, Al Sani ile birlikte imzaladık. Bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Yardım görevlileri hamd olsun şükür secdesi yapıyor. Anneler 2 yıl sonra ilk defa çocuklarını sokağa yukarıdan bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Sadece bunları görmek bile bizim için bahtiyarlıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak

''UCUZ KİRA SÜRECİNİ BİZ BAŞLATACAĞIZ''

Bu harcamaları önceliklendirirken mali disiplinden ödün vermiyoruz. Hâlen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin, kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, buna artık fırsat vermeyeceğiz.

Devlet, bu sosyal konutları kendisi kiraya vererek inşallah samimi bir şekilde uygun fiyatlı kiralama sürecini başlatacak. “Yüzyılın Konut Projesi” adını verdiğimiz bu çalışmayla, 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz.

Projemizde; şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız. Yine bu projemizle, Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulamasını ’miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz.

