19°
Ekonomi
Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

Gayrimenkul sektörü 2025'te oldukça hızlı bir gelişi gösteriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 9 ayında tapuda 2,3 milyon işlem yapılmış. Birçok kişi de ev ve arsa alma hayali kurmaya devam ediyor. Peki konut faizleri ne durumda? 120 ay vadeyle 1 milyon lira konut kredisi çeken bir tüketici ne kadar taksitle geri ödeme yapar? İşte tüm merak edilenler...

Tapu ve Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü. Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Peki gayrimenkul satışlarının bu kadar arttığı bu dönemde kullanmak ne kadar cazip?

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

Tapu dairelerinde toplam 14 milyon 679 bin 594 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,3 milyonunu satış, 985 binini ipotek, 356 binden fazlasını intikal, 126 bine yakınını düzeltme, 48,6 binini kamulaştırma, 38,7 binini ayırma, 25,1 binini bağış, 22,4 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Bir taşınmaz almak için yeterli nakdi olmayan kişilerin başvurduğu kredilerde faizler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli ve toplam geri ödeme miktarları...

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.389.284 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ALBARAKA TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.447.624 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.378 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.499.502 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 29.148,01 TL

Toplam Ödeme: 3.522.346 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 34.060,75 TL

Toplam Ödeme: 4.105.990 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 35.953,04 TL

Toplam Ödeme: 4.336.148 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

QNB FİNANSBANK – STANDART MORTGAGE

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.386.074 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 28.150,90 TL

Toplam Ödeme: 3.404.683 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.489.128 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.566.904 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.598.724 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.937.190 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 36.333,58 TL

Toplam Ödeme: 4.378.729 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ICBC BANK TURKEY – YENİ EVİM KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,17

Aylık Taksit: 42.012,07 TL

Toplam Ödeme: 5.060.232 TL

Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 43.179,35 TL

Toplam Ödeme: 5.199.842 TL

