Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü. Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Peki gayrimenkul satışlarının bu kadar arttığı bu dönemde konut kredisi kullanmak ne kadar cazip?
Tapu dairelerinde toplam 14 milyon 679 bin 594 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,3 milyonunu satış, 985 binini ipotek, 356 binden fazlasını intikal, 126 bine yakınını düzeltme, 48,6 binini kamulaştırma, 38,7 binini ayırma, 25,1 binini bağış, 22,4 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Bir taşınmaz almak için yeterli nakdi olmayan kişilerin başvurduğu kredilerde faizler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları...
Kar Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.389.284 TL
Kar Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.447.624 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.507.628 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.507.378 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.499.502 TL
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 29.148,01 TL
Toplam Ödeme: 3.522.346 TL
Kar Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 34.060,75 TL
Toplam Ödeme: 4.105.990 TL
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 35.953,04 TL
Toplam Ödeme: 4.336.148 TL
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.386.074 TL
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 28.150,90 TL
Toplam Ödeme: 3.404.683 TL
Kar Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.489.128 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.566.904 TL
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.598.724 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.937.190 TL
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 36.333,58 TL
Toplam Ödeme: 4.378.729 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 42.012,07 TL
Toplam Ödeme: 5.060.232 TL
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 43.179,35 TL
Toplam Ödeme: 5.199.842 TL