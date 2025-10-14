Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisinde oranlar değişti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü. Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Peki gayrimenkul satışlarının bu kadar arttığı bu dönemde konut kredisi kullanmak ne kadar cazip?

Tapu dairelerinde toplam 14 milyon 679 bin 594 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,3 milyonunu satış, 985 binini ipotek, 356 binden fazlasını intikal, 126 bine yakınını düzeltme, 48,6 binini kamulaştırma, 38,7 binini ayırma, 25,1 binini bağış, 22,4 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Bir taşınmaz almak için yeterli nakdi olmayan kişilerin başvurduğu kredilerde faizler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları...

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.389.284 TL

ALBARAKA TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.447.624 TL

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.378 TL

YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.499.502 TL

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 29.148,01 TL

Toplam Ödeme: 3.522.346 TL

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 34.060,75 TL

Toplam Ödeme: 4.105.990 TL

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 35.953,04 TL

Toplam Ödeme: 4.336.148 TL

QNB FİNANSBANK – STANDART MORTGAGE

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.386.074 TL

HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 28.150,90 TL

Toplam Ödeme: 3.404.683 TL

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kar Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.489.128 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.566.904 TL

ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.598.724 TL

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.937.190 TL

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 36.333,58 TL

Toplam Ödeme: 4.378.729 TL

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ICBC BANK TURKEY – YENİ EVİM KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,17

Aylık Taksit: 42.012,07 TL

Toplam Ödeme: 5.060.232 TL

ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 43.179,35 TL

Toplam Ödeme: 5.199.842 TL