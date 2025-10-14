Kızını evlendirmek için damada 5 maddelik sözleşme imzalattı!

Kızını evlendiren babanın damada hazırladığı sürpriz sosyal medyada dikkat çekti. Kızını evlendirmek için 5 maddelik bir sözleşme hazırlayan baba herkesi tebessüm ettirdi. "İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz" maddesiyle başlayan sözleşme ise damat tarafından imzalanınca düğün gerçekleşti. Eğlenceli anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O SÖZLEŞME

Babanın damada imzalattığı sözleşmenin detayları şu şekilde:

Kızımı alma sözleşmesi

İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz

3 ay sonra her 2. hafta sonu bizdesiniz

Kızımı üzmeyeceksin

Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak (sen de gelebilirsin)

Kızımla tartışınca "Haklısın hayatım" cümlesini kabul edeceksin ve edersin