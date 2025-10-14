Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Kızını evlendirmek için damada 5 maddelik sözleşme imzalattı!

Kızını evlendiren bir babanın damadına imzalattığı sözleşme sosyal medyada gündem oldu. Kızını evlendirmek için belli şartlar koşan baba, 5 maddelik sözleşmeyi damada imzalatmayı başardı. Eğlenceli anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. İşte o sözleşme...

Özge Sönmez
14.10.2025
14.10.2025
Kızını evlendiren babanın damada hazırladığı sosyal medyada dikkat çekti. Kızını evlendirmek için 5 maddelik bir hazırlayan herkesi tebessüm ettirdi. "İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz" maddesiyle başlayan sözleşme ise damat tarafından imzalanınca gerçekleşti. Eğlenceli anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O SÖZLEŞME

Babanın damada imzalattığı sözleşmenin detayları şu şekilde:

Kızımı alma sözleşmesi

İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz
3 ay sonra her 2. hafta sonu bizdesiniz
Kızımı üzmeyeceksin
Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak (sen de gelebilirsin)
Kızımla tartışınca "Haklısın hayatım" cümlesini kabul edeceksin ve edersin

