Kızını evlendirmek için damada 5 maddelik sözleşme imzalattı!

Kızını evlendiren babanın damada hazırladığı sürpriz sosyal medyada dikkat çekti. Kızını evlendirmek için 5 maddelik bir sözleşme hazırlayan baba herkesi tebessüm ettirdi. "İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz" maddesiyle başlayan sözleşme ise damat tarafından imzalanınca düğün gerçekleşti. Eğlenceli anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Babanın damada imzalattığı sözleşmenin detayları şu şekilde:
Kızımı alma sözleşmesi
İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz
3 ay sonra her 2. hafta sonu bizdesiniz
Kızımı üzmeyeceksin
Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak (sen de gelebilirsin)
Kızımla tartışınca "Haklısın hayatım" cümlesini kabul edeceksin ve edersin