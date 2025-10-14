Fiyatı gören inanamadı! 1 kilo et fiyatı 80 gram et döner: Vatandaş isyan etti

Artan gıda fiyatları vatandaşın gündemini meşgul ederken, sosyal medyada paylaşılan bir 'et döner' fiyatı dikkat çekti. Yemek siparişi vermek için fiyat araştırması yapan vatandaş gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Fiyatların astronomik olduğunu belirten vatandaş duruma isyan ederek, "Mecbur kalmadıkça dışardan yemeyi bırakın" dedi.

80 GRAMI 615 LİRA

80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olduğunu belirten vatandaş, 'yarım kilo antrikot alır, 2 kişi yeriz' diyerek fiyatların ne denli yükseldiğine dikkat çekti.

1 KİLO ET FİYATINA DÖNER

1 kilo kuşbaşı etin fiyatına satılan 80 gramlık et döner tepki çekerken, vatandaşlar da fiyatların denetlenmesini talep etti.