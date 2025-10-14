Menü Kapat
19°
Ekonomi
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Fiyatı gören inanamadı! 1 kilo et fiyatı 80 gram et döner: Vatandaş isyan etti

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Yemek siparişi verirken fiyat araştırması yapan vatandaş gördüğü fiyatlar karşısında şaşkına döndü. 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olduğunu söyleyen vatandaş duruma isyan etti. İşte detaylar...

Fiyatı gören inanamadı! 1 kilo et fiyatı 80 gram et döner: Vatandaş isyan etti
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
14.10.2025
12:54
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
13:07

Artan vatandaşın gündemini meşgul ederken, sosyal medyada paylaşılan bir 'et döner' fiyatı dikkat çekti. Yemek siparişi vermek için fiyat araştırması yapan vatandaş gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Fiyatların astronomik olduğunu belirten vatandaş duruma isyan ederek, "Mecbur kalmadıkça dışardan yemeyi bırakın" dedi.

80 GRAMI 615 LİRA

80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olduğunu belirten vatandaş, 'yarım kilo antrikot alır, 2 kişi yeriz' diyerek fiyatların ne denli yükseldiğine dikkat çekti.

Fiyatı gören inanamadı! 1 kilo et fiyatı 80 gram et döner: Vatandaş isyan etti

1 KİLO ET FİYATINA DÖNER

1 kilo kuşbaşı etin fiyatına satılan 80 gramlık et döner tepki çekerken, vatandaşlar da fiyatların denetlenmesini talep etti.

