Ramazan
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Almanya'da bir takımın büyük hezimeti: Maç 66-0 bitti, Türk asıllı yıldız 17 gol attı

Almanya'nın Hamburg bölgesinde 9. Lig maçında ilginç olaylar yaşandı. Mesopotamien 2 ile Moorburg arasındaki maç 66-0 bitti. Türk asıllı futbolcu Ömer Yıldırım 17 gol attı.

Almanya'da bir takımın büyük hezimeti: Maç 66-0 bitti, Türk asıllı yıldız 17 gol attı
14.10.2025
14.10.2025
saat ikonu 12:31

ilginç bir maça sahne oldu. Hamburg'un Harburg ilçesinde, Mesopotamien 2 ile Moorburg arasında oynanan maç 66-0 son buldu. Moorburg takımı 1’i kadın 7 futbolcu ile sahaya çıktı. Oyuncu listesinde yer alan bazı futbolcuların maça gelmemesinden dolayı Moorburg Teknik Direktörü Patrick Stritzki de karşılaşmada forma giydi.

Almanya'da bir takımın büyük hezimeti: Maç 66-0 bitti, Türk asıllı yıldız 17 gol attı

TÜRK ASILLI OYUNCU 17 GOL ATTI

İlk golü karşılaşmanın 120. saniyesinde bulunan Mesopotamien 2, ilk yarıyı 32-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibinin karşılamadan 66-0 galip ayrıldığı maçta Türk kökenli savunma oyuncusu Ömer Yıldırım da 17 gol attı.

Mesopotamien 2’nin teknik direktörü Michel Aydoğdu, shz.de internet sayfasına yaptığı açıklamada, maçta sonuna kadar adil bir şekilde mücadele ettiği için rakibine büyük saygı duyduğunu belirtti. Aydoğdu, 1’i kadın 6’sı erkek oyuncu ile sahaya çıkan rakibine birkaç kez maçı erken sonlandırmayı teklif ettiğini aktardı.

Almanya'da bir takımın büyük hezimeti: Maç 66-0 bitti, Türk asıllı yıldız 17 gol attı

TAKIM MAÇA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Moorburg kulübünün Başkanı Yvonne Petrich de, hakemin maçın henüz 10. dakikasında teknik direktöre maçı bırakıp bırakmayacaklarını sorduğunu belirterek, "Ancak takımımız kesinlikle oynamaya devam etmek istedi." ifadesini kullandı.

MOORBURG'UN GALİBİYETİ YOK

Moorburg takımının 22 Ağustos’ta da Störtebeker SV ile oynadığı maçın ikinci yarısına çıkmamasından dolayı Hamburg Federasyonu'nun Moorburg takımını 3-0 mağlup ilan ettiği belirtilirken, Moorburg'un bu maçtan da çekilmeleri durumunda ligden men edilmesinden endişe ettiği kaydedildi.

Almanya'da bir takımın büyük hezimeti: Maç 66-0 bitti, Türk asıllı yıldız 17 gol attı

Ligde, Mesopotamien 2 bu sezon oynadığı 9 maçın 9’unu kazandı ancak 3 puanı silindiği için 24 puan ve 119 gol averajıyla (135-15) birinci sırada yer alıyor.

Galibiyeti bulunmayan Moorburg ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

