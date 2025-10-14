Kulaklığı taktı tramvayı fark etmedi! Güvenlik görevlisi genç kadının hayatını kurtardı

Kayseri'de tramvayın geldiğini görmeyen genç kadını güvenlik görevlisi kurtardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay durağında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kadın karşıya geçmek için ray yoluna atladı. Bu sırada tramvayın geldiğini gören güvenlik görevlisi genç kadını kolundan tutarak platforma geri çekti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili Kayseri Belediyesi'nden yapılan açıklamada güvenlik görevlisine teşekkür edildi, yolcuların ise raylı sistemleri kullanırken daha dikkatli olmaya davet etti.