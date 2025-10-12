Menü Kapat
14°
Yaşam
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda korku dolu anlar! Birden dumanlar yükseldi

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin sembollerinden birisi olan nostaljik tramvayda yangın çıktı. Paniğe neden olan ve tramvayın makine kısmından çıkan dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
22:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
22:26

'un ilçesinde üzerinde saat 19.45 sıralarında nostaljik tramvayda büyük bir atlatıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sırasında tramvayın makine kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi araç görevlileri yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda korku dolu anlar! Birden dumanlar yükseldi

KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri tramvayın çevresini şeritle çevirerek çevredeki vatandaşların yaklaşmasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda korku dolu anlar! Birden dumanlar yükseldi

Tramvayda çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken olayda herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı. Söndürme çalışması sonrası tramvay bulunduğu yerden çekildi ve meydan tekrar normale döndü.

