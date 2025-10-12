İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda korku dolu anlar! Birden dumanlar yükseldi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde saat 19.45 sıralarında nostaljik tramvayda büyük bir panik atlatıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sırasında tramvayın makine kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi araç görevlileri yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri tramvayın çevresini şeritle çevirerek çevredeki vatandaşların yaklaşmasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tramvayda çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken olayda herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı. Söndürme çalışması sonrası tramvay bulunduğu yerden çekildi ve meydan tekrar normale döndü.