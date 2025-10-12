Antalya'da denizin ortasında mahsur kalan 19 genç son anda kurtarıldı

Antalya Konyaaltı'nda kürek sörfü yapmak için bir grup genç, sahilde bir araya geldi. Sörf ekipmanlarıyla denize açılan gençler, bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle açığa sürüklenmeye başladı.

2 EKİP KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Mahsur kalan gençlerin ihbarıyla olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 mil açıkta küreklerle birbirine tutunmuş vaziyetteki 19 genci botlara alarak kurtardı.

TUTANAK TUTULDU

Yat Limanı'na getirilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Gençler ve kiralama yapan firma hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi.