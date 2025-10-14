Bakan Tunç duyurdu: 1000 yeni hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması amacıyla tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, hayata geçirilen hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi ile yargının hem niteliğini hem de niceliğini artırdıklarını ifade etti.

SINAV İLANI YAYIMLANDI

Tunç, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen alımların ardından, bu yıl da yeni alımların yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.

Bakan Tunç, 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı alımı gerçekleştirileceğini açıklayarak, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarı diledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI' YAPACAĞIZ"

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sınavı kazanarak mülâkat aşamasını da başarıyla tamamlayan hâkim ve savcı yardımcılarımız; 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak geçirecekler. Kutsal bir mesleği icra edecek olan hâkim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı' yapacağız."