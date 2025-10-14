Menü Kapat
Politika
Editor
 Özge Sönmez

Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye 'gencecik ceset' tepkisi! 'Şehitlerimiz ceset değildir'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in günler önce şehitlerimiz ile ilgili yaptığı 'Gencecik cesetler' açıklamasına sert tepki gösterdi. Herkesi sorumlu bir dil kullanmaya davet eden Bahçeli, "Şehitlerimiz ceset değildir. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yok" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye 'gencecik ceset' tepkisi! 'Şehitlerimiz ceset değildir'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gazze'de varılan ateşkesten, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına kadar birçok konuyu değerlendiren Bahçeli, DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in günler önce şehitlerimiz ile ilgili yaptığı 'Gencecik cesetler' açıklamasına sert tepki gösterdi.

"BARIŞ HER SORUNU ÇÖZER"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, istismar yerine iş birliği, imtiyaz yerine eşitlik, baskı yerine hür irade her sorunu çözecek tariftir.

Eski defterleri karıştırırsak müflis tüccar durumuna düşeriz. Gönüllere ulaşırsak kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ındaki dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir.

TUZAKLARI BOZMANIN ZAMANI GELDİ

Aramıza duvar örmek için etnik ayrılıklar silah olarak kullanıldı. Tuzakları bozmanın zamanı geldi. Alevi kardeşlerimizle ilgili düşüncelerimizi samimi şekilde paylaştık. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? İtikadımız bir değil mi? Hepimiz Türk milletinin onurlu mensupları değil miyiz? Mezhebi ayrılıklar kimi mihraklarca silah gibi kullanılmadı mı? Birbirimize yan bakmaktan bıkmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler? Yetmedi mi yanlış anlamalar ve peşin hükümler? İblis uşaklarının tezgahını bozmanın vakti gelmedi mi? Tek yürek olmayalım mı? Gönül rahatlığı ile diyorum ki hem aleviyiz hem Sünni, hepsinden evvel Müslüman Türk milletiyiz. Bu düşüncelerim Alevi kardeşlerimizin beklentilerini seslendirmeye mani değildir. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim sorunumuz her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği inanç ve kültür alanından çıkarmaya çalışanlar büyük yanlıştadır. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu yok.

ASIL MESELE SAHADAKİ UYGULAMA

738 günlük dehşet kısmen son bulmuş ve ateşkes 10 Ekim'den itibaren tesis edilmiştir. Anlaşmanın devreye girmesi ile müsbet gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Dün Mısır'da tertiplenen zirvenin sadece Filistin İsrail ihtilafı çözümünün değil orta Doğu'nun çözümlemesini diliyorum. İsrail'in güven vermeyen tutumu karşısında tedbirli olmak gerekliliktir. Savaş suçunun cezasız kalması düşünülmeyecektir. Vandallar küresel vicdan ve yargı karşısında hesap vereceklerdir. İsrail ordusunun kısmı geri çekilmesi ve ateşkes ile yüz binlerce Filistinli zoraki bir tebessüm ile yıkık dökük evlerine dönmeye başlamıştır. İnsan seli bir halkın hayat mücadelesinde çektiği ızdırapların geçit merasimini çağrıştırmaktadır. Temennimiz kalıcı barışın yeşermesidir. Akıbetinin ne olacağı kestirilemeyen ateşkes ile oyalanmanın alemi yoktur. Gazze'de 67 bin mazlumun canı alındı. 67 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan, BM'den tam üyelik statüsünü elde etmiş bir Filistin kurulmadıkça mevzi kazanımlarla avunmak boştur. Gazze'e Türkiye'nin yer alması huzura katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin kudreti artık herkesçe görülmüştür. Ülkesine yabancılaşmamış herkes bunu görecektir.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel'e yüklenen Bahçeli, "Özgür beyin İspanya ile başlayan turlarında ülkemizi kötülemesi, sayın cumhurbaşkanına Gazze konusunda iftira atması kabul edilir şey değildir. Soykırımı tribünden izleyenlere, hala ne duruyorsunuz diyen Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'YE UYARI

DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'de herkesi sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimiz ceset değildir. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yok. Hepimiz Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özen göstermeliyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın kimseye faydası olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

