Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti İsrail basınında! Başbakana geri adım attırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Mısır’da düzenlenen zirveye katılmayı kabul ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesi üzerine katılma kararından vazgeçti.
Israel Hayom gazetesine göre, Netanyahu’nun zirveye katılım kararının ardından bazı ülke liderlerinin tepki gösterdiği, bu tepkilerin sonucunda Netanyahu’nun Trump’ın tüm ısrarlarına rağmen katılımını iptal ettiği aktarıldı.
Gazeteye göre, en sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye, “Netanyahu zirveye gelirse Ankara'ya geri dönerim” mesajı gönderdiği bildirildi.
İsrail basınının edindiği bilgilere göre, Ankara yönetimi Washington’a da bir mesaj göndererek, Netanyahu’nun zirveye katılımının Türkiye ile koordine edilmeden açıklanmasından duyulan rahatsızlığı iletti.
Amerikalı yetkililer, yapılan görüşmelerin ardından Netanyahu’nun ekibiyle temasa geçti ve ziyaretin iptal edilmesi kararı alındı.
Netanyahu’nun ofisi, iptal kararına gerekçe olarak “bayramın başlamasını” gösterdi ancak gazete, bu gerekçenin koalisyon ortaklarıyla önceden görüşülmediğini belirtti.