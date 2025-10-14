Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti İsrail basınında! Başbakana geri adım attırdı

Dün Mısırda tarihi bir gün yaşandı. Ateşkesin sağlanmasının ardından Mısırda Gazze zirvesi düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son anda zirveye katılacağının duyurulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekti ve havada tur atarak Mısır'a inmedi. Bunun üstüne Netanyahu kararından vazgeçti. Tüm bu gelişmeler İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

Başbakanı , Başkanı ’ın davetiyle ’da düzenlenen zirveye katılmayı kabul ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesi üzerine katılma kararından vazgeçti.

Israel Hayom gazetesine göre, Netanyahu’nun zirveye katılım kararının ardından bazı ülke liderlerinin tepki gösterdiği, bu tepkilerin sonucunda Netanyahu’nun Trump’ın tüm ısrarlarına rağmen katılımını iptal ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti İsrail basınında! Başbakana geri adım attırdı

'ANKARA'YA DÖNERİM' MESAJI

Gazeteye göre, en sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye, “Netanyahu zirveye gelirse Ankara'ya geri dönerim” mesajı gönderdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti İsrail basınında! Başbakana geri adım attırdı

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İsrail basınının edindiği bilgilere göre, Ankara yönetimi Washington’a da bir mesaj göndererek, Netanyahu’nun zirveye katılımının ile koordine edilmeden açıklanmasından duyulan rahatsızlığı iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti İsrail basınında! Başbakana geri adım attırdı

BAYRAMI GEREKÇE GÖSTERDİ

Amerikalı yetkililer, yapılan görüşmelerin ardından Netanyahu’nun ekibiyle temasa geçti ve ziyaretin iptal edilmesi kararı alındı.

Netanyahu’nun ofisi, iptal kararına gerekçe olarak “bayramın başlamasını” gösterdi ancak gazete, bu gerekçenin koalisyon ortaklarıyla önceden görüşülmediğini belirtti.

