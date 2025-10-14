Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu? Kış lastiği takmama cezası

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kış lastiği uygulaması gündeme geldi. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalara göre bu yıl kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Uygulama geçtiğimiz yıllara göre bu yıl 1 ay daha fazla sürecek. 15 Nisan 2026 tarihinde ise ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması sona erecek.

Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve aşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Şahsi araç kullanıcılarının ise kış lastiği zorunluluğu bulunmasada, takmaları öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayanlara 5 bin 856 TL para cezası kesilecek.Denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkilendirdiği personeller, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyeler tarafından gerçekleştirilecek.