Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Depremzede aile ikinci kez felaketi yaşadı! Yangında emekleri kül oldu

Hatay'da otluk alanda çıkan yangın samanlığa sıçradı. Depremde evleri yıkılıp konteynerde yaşayan aile bir kez daha felaketi yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Depremzede aile ikinci kez felaketi yaşadı! Yangında emekleri kül oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:08

'ın ilçesinde otluk alanda çıkan aileye ait samanlığa sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında Dizen ailesinin ambarı ve ahır alevlere teslim oldu. Yangını gören ev sahibi Hasan Dizen durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Depremzede aile ikinci kez felaketi yaşadı! Yangında emekleri kül oldu

DEPREMZEDE AİLE İKİNCİ KEZ FELAKETİ YAŞADI

Çıkan yangında, tarım aletleri ve park halinde bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangından hayvanlarını ve traktörünü son anda kurtaran Hasan Dizen’in depremde de yuvasının yıkıldığı ve konteynerde yaşamını sürdürmeye devam ettiği öğrenildi.

Depremzede aile ikinci kez felaketi yaşadı! Yangında emekleri kül oldu

"HALA KONTEYNERDE YAŞIYORUZ"

Otluk alanda çıkan yangının samanlığa sıçramasıyla her şeyin yandığını ifade eden Hasan Dizen, "Yangın, evin arka tarafındaki otluk alanda çıktı. Otluk alandan samanlığa sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler her yeri sardı. Traktör, araba ve tarım makineleri vardı ve kurtarabildiğimizi kurtardık. Hayvanlarımızı can havliyle kurtardık. Aracımız, sulama boruları, tarım aletleri gibi şeyler yandı. Zararımızı bilmiyoruz ama baya bir eşyalarımız yandı. Depremde de evimiz yıkılmıştı ve hala konteyner da yaşamaya devam ederken bir de bu yangın çıkınca bizi bayağı üzdü" ifadelerini kullandı.

Depremzede aile ikinci kez felaketi yaşadı! Yangında emekleri kül oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih'te yangın paniği! 2 katlı metruk bina alev aldı
Tekirdağ'da fabrikada yangın: İşçiler hastanelik oldu
ETİKETLER
#yangın
#hatay
#reyhanlı
#depremzede
#Samanlık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.