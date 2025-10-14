Depremzede aile ikinci kez felaketi yaşadı! Yangında emekleri kül oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın depremzede aileye ait samanlığa sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında Dizen ailesinin ambarı ve ahır alevlere teslim oldu. Yangını gören ev sahibi Hasan Dizen durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

DEPREMZEDE AİLE İKİNCİ KEZ FELAKETİ YAŞADI

Çıkan yangında, tarım aletleri ve park halinde bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangından hayvanlarını ve traktörünü son anda kurtaran Hasan Dizen’in depremde de yuvasının yıkıldığı ve konteynerde yaşamını sürdürmeye devam ettiği öğrenildi.

"HALA KONTEYNERDE YAŞIYORUZ"

Otluk alanda çıkan yangının samanlığa sıçramasıyla her şeyin yandığını ifade eden Hasan Dizen, "Yangın, evin arka tarafındaki otluk alanda çıktı. Otluk alandan samanlığa sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler her yeri sardı. Traktör, araba ve tarım makineleri vardı ve kurtarabildiğimizi kurtardık. Hayvanlarımızı can havliyle kurtardık. Aracımız, sulama boruları, tarım aletleri gibi şeyler yandı. Zararımızı bilmiyoruz ama baya bir eşyalarımız yandı. Depremde de evimiz yıkılmıştı ve hala konteyner da yaşamaya devam ederken bir de bu yangın çıkınca bizi bayağı üzdü" ifadelerini kullandı.