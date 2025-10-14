Dev tekstil şirketi iflas etti: Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu

Tekstil sektöründe yaşadıkları dönemsel mali krizleri aşamayarak iflas eden firmalar arasına İstanbul merkezli 3F Tekstil katıldı.

Geçen sene bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı. Borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci başladı.

3F Tekstil, geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti. Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi ünlü markalara çalışan şirketin İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.