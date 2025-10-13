77 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti!

Temelleri 1948 yılında atılan Yeşil Kundura'nın yeni adı HK Kundura olmuştu. İsmini değiştiren şirket, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme tarafından ünlü şirket hakkında iflas koruma kararı verildi.

Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın adının baş harflerini taşıyan HK Kundura, iflas etmek üzere.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık sürenin ardından, şirkete iki ay daha iflas koruması sağlandı. HK Kundura'nın bir sonraki duruşması 2025'in Aralık ayında yapılacak yapılacak.

2018'DE BENZER SENARYO YAŞANDI

Birçok ilde mağazası bulunan Yeşil Kundura, daha önce 2018 yılında da benzer bir mali kriz nedeniyle konkordato ilan etmiş, o dönemde mahkeme şirkete yönelik yeni haciz işlemlerini durdurmuştu.

2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan ve mali yapısını yeniden düzenleyen şirket, bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yine aynı sürece girdi.