Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Sivas’ın en yeni ve en ekonomik kayak merkezi Yıldız Dağı Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaz manzaralara büründü. Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi kış severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne ziyaret için giden Sema Fırat, manzaranın muhteşem olduğunu ifade ederek, "Şu anda Yıldız Dağı Kayak Merkezindeyiz. Mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Her taraf beyaza büründü. Sezonun en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz. Bu muhteşem manzarayı herkesin de gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.