MHP'den kanun teklifi: Aileleri sevindirecek özel hastane düzenlemesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “0-3 Yaş Grubu Bebeklerin Özel Sağlık Kuruluşlarının Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Yararlanması Hakkında Kanun Teklifi” hazırlayarak Meclis'e sunduklarını açıkladı.

"TÜM MUAYENE VE TEDAVİLER ÜCRETSİZ LSUN"

Bebeklerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişiminde 0-3 yaşın kritik olduğunun vurgulandığı teklifte, muayene ve tedavilerin özel hastanelerin de kapsama alınarak ücretsiz olması istendi.

Özdemir teklifi sosyal medya hesabından sundukları teklifi şu şekilde duyurdu:

"TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi ile bebeklerimizin sosyal güvence durumu gözetmeksizin özel sağlık kuruluşlarındaki tüm muayene ve tedavi imkânlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını önerdik.

Böylelikle özel sağlık kuruluşlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubundaki tüm ailelerimizin bebeklerine ücretsiz hizmet vermelerini öngörüyoruz."