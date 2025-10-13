Menü Kapat
19°
Sağlık
Avatar
Editor
 Banu İriç

MHP'den kanun teklifi: Aileleri sevindirecek özel hastane düzenlemesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM'ye yeni kanun teklifi sunduklarını duyurdu. Bebeklere yönelik hazırlanan teklif, 0-3 yaş arasının sosyal güvence durumuna bakılmaksızın özel hastanelerde de ücretsiz muayene yapılmasını içeriyor.

MHP'den kanun teklifi: Aileleri sevindirecek özel hastane düzenlemesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 03:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 03:52

Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “0-3 Yaş Grubu Bebeklerin Özel Kuruluşlarının Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Yararlanması Hakkında Kanun Teklifi” hazırlayarak Meclis'e sunduklarını açıkladı.

MHP'den kanun teklifi: Aileleri sevindirecek özel hastane düzenlemesi

"TÜM MUAYENE VE TEDAVİLER ÜCRETSİZ LSUN"

Bebeklerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişiminde 0-3 yaşın kritik olduğunun vurgulandığı teklifte, muayene ve tedavilerin özel hastanelerin de kapsama alınarak ücretsiz olması istendi.

MHP'den kanun teklifi: Aileleri sevindirecek özel hastane düzenlemesi

Özdemir teklifi sosyal medya hesabından sundukları teklifi şu şekilde duyurdu:

"TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi ile bebeklerimizin sosyal güvence durumu gözetmeksizin özel sağlık kuruluşlarındaki tüm muayene ve imkânlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını önerdik.

Böylelikle özel sağlık kuruluşlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubundaki tüm ailelerimizin bebeklerine ücretsiz hizmet vermelerini öngörüyoruz."

MHP'den kanun teklifi: Aileleri sevindirecek özel hastane düzenlemesi
