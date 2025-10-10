Menü Kapat
Sağlık
Editor
 Murat Makas

Türk kahvesinin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! ABD'de bile rapor edildi, uzman isim tek tek açıkladı

Türk kültüründe önemli bir yere sahip Türk kahvesiyle ilgili uzman isimden açıklamalar geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, Türk kahvesinin bilinmeyen faydalarını anlattı.

Türk kahvesinin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! ABD'de bile rapor edildi, uzman isim tek tek açıkladı
Dünyanın ilgi gösterdiği yılların damak tadı Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları ortaya çıktı. Türk kültüründe vazgeçilmez olan Osmanlı İmparatorluğu'dan günümüze kadar gelmiş kahvenin pişirilme yöntemi de çok önemli. Bilinçsiz tüketildiği takdirde vücuda zararlı olan kahvenin, düzenli tüketildiğinde ise faydaları saymakla bitmiyor. Beslenme ve Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, kahvenin strese iyi geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Türk kahvesinin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! ABD'de bile rapor edildi, uzman isim tek tek açıkladı

"Vücuttaki serbest radikallerin sebep olduğu hücresel hasarlarla mücadele eden antioksidanların kahve tohumu ekstrelerinde bulunur. Oksidatif stresin sebep olduğu hastalıklara karşı özelliği sayesinde vücuda yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Yapılan araştırmalara göre günde 3 bardak tüketen bireylerde karaciğer kanseri riskinin daha az olduğu görülmektedir. Kahvedeki kafeinin karaciğer fibrözü, sirozu ve karaciğer kanserinin gelişiminde rol oynayan dönüştürücü büyüme faktörü beta-1 (TGF-beta1) oluşumunu baskılamasından kaynaklanabileceği ancak bu konuda klinik çalışmaların detaylı olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır."

DİŞ VE CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR

Kahvenin antimikrobiyal etkisi olduğunu belirten Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, "Kahve ekstresi, diş çürümesine sebep olan bakterilere karşı engelleyici etkiye sahiptir. Kahvenin yapısındaki kafein jel veya krem şeklinde cilt bakım ürünlerinde yer almaktadır. Kafein cilt üzerine uygulandığında kan damarlarını genişleterek daha zinde ve küçük kırışıklıkları azaltan bir cilt elde edilebilmektedir" dedi.

Türk kahvesinin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! ABD'de bile rapor edildi, uzman isim tek tek açıkladı

Kahvenin şeker hastalığı riskini de azalttığına dikkat çeken Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, "10 binden fazla erkek veya kadın Finli ya da Hollandalı bireyler üzerinde yapılan saha çalışmalarında, kahve içenlerin içmeyenlere oranla yüzde 50'den daha az Tip-2 diyabet riski taşıdığı ortaya konmuştur" diye konuştu.

TOKLUK HİSSİNİ ARTIRIYOR, YORGUNLUĞU GİDERİYOR

Kahvenin kalp sağlığına da iyi geldiğini anlatan Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardiyovasküler, koroner kalp hastalığı ve inme konusunda yararlı etkileri olduğu fakat yüksek alım miktarlarında daha az etkili olduğu çalışmalarda belirtilmiştir. 3-4 bardak kahve tüketimi günlük alınan enerji miktarını düşürmektedir. Ayrıca yapılan rastgele plasebo kontrollü çalışmalarda günde 524 miligram kahve tüketiminin 151 miligram ve daha az tüketenlere göre kiloyu ve yağ kütlesini azalttığı, tokluk hissini artırdığı da belirlenmiştir. Kahvenin merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olduğu, yorgunluğu giderici ve ağrı kesici etkinliğini arttırabildiği belirlenmiştir."

Türk kahvesinin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! ABD'de bile rapor edildi, uzman isim tek tek açıkladı

KAHVE TÜKETİMİ KARACİĞERE DE FAYDALI

Kahvenin yapısındaki kafeinin karaciğerde metabolize olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, "Bu sebeple karaciğer üzerinde çalışmalar yoğundur. Örneğin, kahve tüketimi yağlı karaciğeri önleyebilmektedir. Kahvenin karaciğer trigliseriti ile etkileşime girdiği ortaya konmuştur. Yapılan klinik çalışmalar; yaş, cinsiyet ve diğer faktörler değerlendirilerek kahve tüketiminin metabolik sendrom ile ters ilişkili olduğunu göstermektedir. Hayvan modellerinde ise non-alkolik karaciğer yağlanmasıyla da kafein alımı arasında zıt bir bağlantı olduğu ortaya konmuştur. Ancak kullanılan kahvenin hazırlanışı, miktarı, içimi sırasında şeker kullanımı gibi faktörler bu deneysel sonuçları değiştirebilmektedir. Bu amaçla klinik çalışmaların daha da artması gerekmektedir. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Kongresi'nde, hamilelikte günde 200 miligramın altında ılımlı bir kafein tüketiminin bebek ve anne için risk oluşturmadığı rapor edilmektedir" diye konuştu.

Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Gerçekler ortaya çıkıyor
ETİKETLER
#stres
#antioksidan
#diyet
#türk kahvesi
#cilt sağlığı
#Kahvenin Faydaları
#Karaciğer Kanseri
#Sağlık
