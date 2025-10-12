Menü Kapat
 Merve Yaz

Sık ağrı kesici kullananlar dikkat! Karaciğeri iflas etti, ölümden döndü

Son yıllarda Türkiye'de ağrı kesici kullanımı, tehlikeli seviyelerde seyrediyor. Ancak insan vücuduna olan zararı kayda değer görülmüyor. Ağrı kesici kullanımına bağlı ölümden dönenlerin son durağı İstanbul Esenyurt oldu. 20 yaşındaki Kübra Yılmaz, karnında hissettiği ağrı sonrası kısa süre aralıkla 2 ağrı kesici alınca fenalaşarak hastaneye başvurdu. karaciğer değerleri hızla kötüleşen genç kız, kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu. Yaşadıklarını anlatarak tavsiye veren genç kız, "Başıma gelmez diye düşünmemek gerekiyor, bir anda her şey olabilir ve hayatımı kadavraya borçluyum" ifadelerini kullandı.

12.10.2025
12.10.2025
saat ikonu 10:52

Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada, Türkiye'de 18-65 yaş arası yetişkinlerde ağrı şikâyeti olanların %73,1’inin zaman zaman ağrı kesici kullandığı bulunmuştur. Bu rakam 2000–2001 yıllarına arasında yaklaşık %12-13 düzeyindeydi. Ağrı kesici kullanıma bağlı hastalıklar ise giderek yaygınlaşıyor.

Bunun son örneği 'da yaşandı. Esenyurt'ta yaşayan 20 yaşındaki Kübra Yılmaz, karnında hissettiği ağrı sonrası iddiaya göre önce bir ağrı kesici aldı sonra kısa süre içinde bir tane daha alınca fenalaşarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Acilde yapılan tetkiklerin ardından karaciğer değerleriyle ilgili sorun olduğu öğrenilince hemen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Kınacı ve ekibiyle görüşüldü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kınacı ve ekibi değerleri hızla kötüleşen Yılmaz'ı yoğun bakıma aldı. Karaciğer nakli gerekliliği oluşan genç kız için Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi'ne acil kodlu istemde bulunuldu.

6'ncı günün sonunda ise vefat eden bir kişinin organlarının bağışlandığı haberi sonrası ekip gece saatlerinde yola çıktı.

Sık ağrı kesici kullananlar dikkat! Karaciğeri iflas etti, ölümden döndü

Bu süreçte Yılmaz da ameliyata hazırlanırken ekibin gelmesiyle hemen operasyona girildi. Başarılı geçen ameliyat ise hem aileyi hem sağlık ekibini mutlu etti.

Prof. Dr. Kınacı, hastasının durumu ve tedavisine ilişkin bilgi verirken vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kübra Yılmaz ve annesi Arzu Yılmaz ise yaşadıkları zorlu süreci anlattı, organ bağışında bulunmak istediklerini de ifade etti.

Sık ağrı kesici kullananlar dikkat! Karaciğeri iflas etti, ölümden döndü

"AĞRIYI KESSİN DİYE 2 TANE ALDIM"

Yaşadıklarına kendisinin de çok şaşırdığını söyleyen 20 yaşındaki Kübra Yılmaz, "Bir dönem mide rahatsızlığım vardı, o gün de bundan kaynaklı ağrı çekiyordum. Ağrı kesici içtim, kısa süreli ağrıyı kessin diye bir nevi dozunu biraz fazla içtim, 2 tane aldım. Öyle olunca da yan etki yaptı, sonrasını hatırlamıyorum zaten ailem beni direkt hastaneye kaldırmış, ayıldığımda hastanedeydim. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Herhangi bir ilaç, ağrı kesiciyle bu duruma düşmek tabi ki de insanı çok şaşırtıyor, şok oldum. Hiç beklemediğim bir şey yaşadım ve bu süre zarfında kadavranın çıkması benim için çok önemliydi.

Sık ağrı kesici kullananlar dikkat! Karaciğeri iflas etti, ölümden döndü

Başıma gelmez diye düşünmemek gerekiyor, bir anda her şey olabilir ve hayatımı kadavraya borçluyum. 1-2 kişi, benden ne olacak diyoruz, önemsemiyoruz ama kesinlikle çok önemli. Kısa süreli dönemde ağrıyı kessin diye kesinlikle vücudumuza, organlarımıza uzun süreli zararlar bırakmamalıyız. Bir doktor kontrolünde her şey yapılmalı. Beklenmedik bir anda hayat farklı şeyler sunuyor, yakınlarımızın bile organları uyuşmayabilir, bu durumlarda bizi uçurumun kenarından alıyor, o organ bağışı o yüzden kesinlikle herkes yapmalı" dedi.

"CİDDİ BİR TABLO GELİŞMİŞTİ"

"Bizim gibi referans merkezlerin rastlayabildiği bir vaka" diyerek sözlerine başlayan ve hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erdem Kınacı, "Normalde masum olan bazı ilaçlar, antibiyotikler çok miktarda ya da birlikte alındığında ciddi karaciğer yetmezliğine sebep olabiliyor, buna karaciğer intoksikasyonu diyoruz. Böyle bir vaka ile karşılaştık, kendisi çok da görülen bir karın ağrısı şikayetiyle birkaç ilacı yakın aralıklarla kullanmıştı. Daha sonra tam anlayamadığı bir şekilde ciddi rahatsızlanarak acile başvurmuştu. Tetkiklerinde karaciğer yetmezliğine dair bulgular oluşması üzerine karaciğer nakli ekibi olarak bize haber verildi. Karaciğer yetmezliği hızlı ilerleyebiliyor, yoğun bakım desteği gerekecek kadar bir ciddi tablo gelişmişti.

Sık ağrı kesici kullananlar dikkat! Karaciğeri iflas etti, ölümden döndü

ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde karaciğer, organ nakline ait bir yoğun bakımımız var, oraya aldık, bu özel bir bölüm, çok tecrübeli hocalarımız var. Yoğun bakım altında, özel cihazlarla karaciğerin fonksiyonlarının yerine getirmediği işleri tamamladık. Hayatta kalmasını sağlayarak ülkemizin Ulusal Organ Bilgi Sistemi'ne acil olarak karaciğer isteminde bulunduk. 6'ncı gün duyarlı bir vatandaşımızın duyarlı ailesinin fedakarlığıyla beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastamızdan karaciğer organ bağışı yapıldı, ekibimizi uçakla göndererek ki; yaklaşık bin kilometre bir mesafe, organı gece aldılar. Sabah saatlerinde getirdiler, o sırada hastamızı hazırlamıştık. Hasta olan organı çıkarıp yeni karaciğeri yerleştirdik. Şu anda hastamız sağlıklı, mutluyuz" dedi.

