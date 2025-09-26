Menü Kapat
20°
 Merve Yaz

Organ naklinde yeni dönem başlıyor! Bağışçılara öncelik hakkı

Türkiye'de on binlerce hasta, yeniden hayata doğabilmek için organ nakli listesinde. Konuyla ilgili devlet harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla, yönetmelik A'dan Z'ye değişti. Buna göre, bağış işlemleri artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Organlarını bağışlayan kişilerin yakınlarına nakilde öncelik hakkı tanınacak

Bakanlığı'nca hazırlanan " Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair " Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, sürecini teşvik edecek ve hızlandıracak adımlar atıldı.

Organ naklinde yeni dönem başlıyor! Bağışçılara öncelik hakkı

E-DEVLET VE E-NABIZ ÜZERİNDEN GÜVENLİ BAĞIŞ

Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, organ bağışı beyanlarını Kapısı veya e-Nabız Sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, iki aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış işlemi tamamlanacak.

Bağışçılar, bu beyanlarını yine aynı sistemler üzerinden diledikleri zaman değiştirebilecek. Ayrıca, bağış beyanı sırasında belirledikleri kişilere de e-Nabız aracılığıyla bilgilendirme yapılacak.

Organ naklinde yeni dönem başlıyor! Bağışçılara öncelik hakkı

BEKLEME LİSTESİNDE ÖNCELİK HAKKI

Yönetmelikte yer alan yeniliklerden bir diğeri ise organ bağışında bulunan kişilerin ailelerine yönelik oldu. Buna göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları (çocukları, annesi, babası), gelecekte organ nakline ihtiyaç duymaları durumunda, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik hakkına sahip olacak.

Organ naklinde yeni dönem başlıyor! Bağışçılara öncelik hakkı

KİŞİ ORGAN BAĞIŞI İÇİN YETKİLİ BELİRLEYEBİLECEK

Yönetmelik, kişinin vefatı sonrası organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl teyit edileceğine dair usulleri de netleştirdi. Kişi, hayattayken organ bağışıyla ilgili kararını açıklaması için eşini, reşit çocuklarını, anne-babasını veya kardeşlerinden birini yetkili kılabilecek. Bu durumda, belirlenen kişinin iradesi, diğer aile üyelerinin aksi yöndeki görüşlerine karşı esas alınacak.

Kişinin hayattayken herhangi bir beyanı veya yetkilendirmesi bulunmuyorsa, mevcut uygulamadaki gibi sırasıyla eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birinin onayıyla organ nakli gerçekleştirilebilecek.

Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek olan yönetmelik, yayımı tarihi olan bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

