Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Bebeklerle ilgili bir üzen haber daha! 10 günlük halde bırakıp kaçtılar

Bebeklere yönelik vicdanları sızlatan bir olay da Bursa'da yaşandı. İstanbul'da açlıktan ölen Antalya'da öz annesi tarafından eziyete uğrayan bebekler konuşulurken Bursa'dan da 10 günlük bebeğin terk edilme haberi geldi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 19:47

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş arazide 10 günlük bebek bulundu. Metruk alanda açlığa terk edilen bebeği mahalleli fark etti.

10 GÜNLÜKTÜ, METRUK BİNA YAKININA TERK EDİLDİ

İlçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binanın yanındaki boş arazide bebek sesi duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin sağ olduğunu belirledi.

SAĞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve tahmini 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

