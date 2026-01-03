12. yargı paketi gelecek mi ne zaman çıkar?

12. Yargı Paketi için geri sayım devam ederken, yapılması planlanan yasal düzenlemeler kamuoyunun gündeminde yer bulmaya devam ediyor.

Adalet alanında kapsamlı değişiklikler içermesi beklenen paketin çıkış tarihi, kapsamı ve sunacağı yenilikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

11. Yargı Paketinin ardından daha kapsamlı bir infaz reformu amacıyla hazırlanan 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine taşınacağı bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanacak paketin, yılın ilk çeyreğinde Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

12. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Yılmaz Tunç, 12. Yargı Paketi’nin kapsamına ilişkin son olarak şu ifadelerde bulundu:

"11. Yargı Paketi'yle ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yaptırım sisteminin caydırıcılığını artırmaya ve bilişim suçlarıyla daha etkin mücadeleye yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin takdirlerine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketi'yle de hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz."