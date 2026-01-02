Menü Kapat
Yaşam
Altay bebeğin zehirlenmesinde istenen ceza belli oldu

İzmir'de yaşanan ilaçlama faciası 1 yaşındaki Altay bebeğin ölümüyle sonuçlanmıştı. 5 kişinin daha zehirlendiği olayda hazırlanan iddianame kabul edildi. Olayda istenilen cezalar belli oldu.

KAYNAK:
AA
GİRİŞ:
02.01.2026
GÜNCELLEME:
02.01.2026
İzmir'de bir apartmanda yapılan kontrolsüzce yapılan böcek ilaçlaması 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesiyle bir aileyi parçaladı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Altay bebeğin zehirlenmesinde istenen ceza belli oldu

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Altay bebeğin zehirlenmesinde istenen ceza belli oldu

Şüpheliler, 13 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

KİMYASAL FOSFİN GAZI TESPİT EDİLDİ

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken binada boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Altay bebeğin zehirlenmesinde istenen ceza belli oldu

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı.

Altay bebeğin zehirlenmesinde istenen ceza belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheliler B.Ö. ve E.G'nin cezalandırılması talep edilmişti.

