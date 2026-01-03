Menü Kapat
Politika
Politika
 Selahattin Demirel

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçeceğini duyurdu: Karara nasıl vardığını anlattı

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini duyurarak bu karara nasıl vardığını anlattı. Çakır "Millet böyle istedi diye yapıyorum ben." dedi.

KAYNAK:
IHA
GİRİŞ:
03.01.2026
GÜNCELLEME:
03.01.2026
CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneğini ziyaret etti.

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçeceğini duyurdu: Karara nasıl vardığını anlattı

"7 OCAK'TAKİ GRUP TOPLANTISINDA AK PARTİ'YE GEÇİYORUM"

Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya gelen Çakır, ziyaret sonrası açıklamada bulundu. AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentilere de cevap veren Çakır, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçeceğini duyurdu: Karara nasıl vardığını anlattı

"AK PARTİ DEVLETİNİN, MİLLETİNİN YANINDA"

AK Parti'yi tercih etme nedenini de anlatan Çakır "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" diye konuştu.

AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi bir çok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.

AK Parti'ye geçme kararı almadan vatandaşlara danıştığını aktaran Çakır," Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben" diyerek sözlerini tamamladı.

