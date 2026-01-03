Karabük'te 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ü ihmal mi öldürdü? Açıklama var

Karabük'te 80 yaşındaki Zehra Bölüm, 2 Ocak'ta evinin arkasında ölü bulundu. Bölüm'ün donarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

CHP'Lİ AKAY: SOĞUK DEĞİL İHMAL ÖLDÜRDÜ

Acı olayla ilgili konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "80 yaşındaki bir yurttaşımızın soğukta donarak hayatını kaybetmesi, ülkede sosyal devletin nasıl çöktüğünün acı bir göstergesidir. Soğuk değil, ihmal öldürdü: Karabük’te sosyal devlet sınıfta kaldı. Bu ülkede sorun kar ya da kış değil; yaşlıyı, yoksulu ve yalnız yaşayan insanı görmeyen anlayıştır." şeklinde bir açıklama yaptı.

KARABÜK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valiliği tarafından yapılan açıklamada Bulak köyünde tek başına ikamet eden Zehra Bölüm’ün evinin bahçesinde kızı tarafından hareketsiz halde görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğinin belirlendiği ifade edildi.

"5 ÇOCUĞU DA DÜZENLİ OLARAK İLGİLENİYORDU"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal incelemede, merhumenin beş çocuğunun bulunduğu, tüm çocuklarının evli olduğu ve anneleriyle düzenli ve yakından ilgilendikleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki çocuğunun Bulak köyünde ikamet ettiği, merhumeye çok yakın mesafede yaşadıkları ve günlük bakım ile ihtiyaçlarının karşılanması konusunda düzenli destek sağladıkları belirtildi.

"KENDİSİNE AİT 3 KATLI MÜSTAKİL EVDE YAŞIYORDU"

Yaşlı kadının Bulak köyünde kendisine ait üç katlı müstakil bir evde tek başına yaşadığı, eşinden kalan emekli aylığı bulunduğu, ayrıca kendisine ait çok sayıda taşınmazının olduğu ve bu taşınmazlardan kira geliri elde ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ailenin sosyo-ekonomik durumunun iyi olduğu, herhangi bir sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde bulunmadığı vurgulandı.

Sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede ise Bölüm'ün yaşına göre bedensel hareket kabiliyetinin yerinde olduğu, günlük yaşamını büyük ölçüde bağımsız şekilde sürdürebildiği, hayatını kısıtlayıcı ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı ancak son dönemde demans başlangıcına işaret eden bazı belirtiler gösterdiği kaydedildi.

"HERHANGİ BİR SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YOK"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarında yapılan incelemede, merhumenin herhangi bir sosyal hizmet modeli veya yardım programı için başvurusunun bulunmadığı da açıklamada yer aldı.

"GERÇEK OLMAYAN PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Valilik, kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan, yanlış algıya yol açabilecek paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, olayla ilgili adli sürecin ilgili birimler tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.