Karabük'te acı olay! Donarak hayatını kaybetti

Dondurucu soğukların etkili olduğu Karabük'te acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres şehrin merkeze bağlı Bulak köyü oldu.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Zehra Bölüm, yakınları tarafından evinin arka kısmında hareketsiz halde bulundu. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde Zehra Bölüm'ün donarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Zehra Bölüm'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.