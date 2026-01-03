Menü Kapat
Türkiye’nin kar kalınlığı en yüksek illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir herkese sürpriz oldu

Türkiye’nin birçok ili yoğun kar yağışının altında kaldı. Okullar tatil edilirken, pek çok köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile en yüksek kar kalınlığına sahip iller belli olurken, ilk sıradaki şehir herkes için sürpriz oldu…

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 17:48

Türkiye’de en çok kar yağışını genellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller alırken, bu sefer Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan şehir en yüksek kar kalınlığına ulaştı. İşte MGO tarafından açıklanan verilerle kar kalınlığı en yüksek iller listesi…

Türkiye’nin kar kalınlığı en yüksek illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir herkese sürpriz oldu

TÜRKİYE’NİN KAR KALINLIĞI EN YÜKSEK İLLERİ

11-Bitlis Tatvan: 146 santimetre kar kalınlığı

10-Kars Sarıkamış: 148 santimetre kar kalınlığı

9-Rize Çamlıhemşin Palovit yaylası: 157 santimetre kar kalınlığı

8-Karabük: 175 santimetre kar kalınlığı

Türkiye’nin kar kalınlığı en yüksek illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir herkese sürpriz oldu

7-Rize Güneysu Handüzü yaylası: 178 santimetre kar kalınlığı

6-Bitlis: 179 santimetre kar kalınlığı

5-Hakkari: 193 santimetre kar kalınlığı

4-Van Bahçesaray Karabat tepesi: 205 santimetre kar kalınlığı

Türkiye’nin kar kalınlığı en yüksek illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir herkese sürpriz oldu

3-Erzurum Palandöken: 208 santimetre kar kalınlığı

2-Bolu Kartalkaya: 210 santimetre kar kalınlığı

1-Düzce Kardüz Yaylası: 224 santimetre kar kalınlığı

