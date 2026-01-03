Mersin'de ormanlar karla kaplandı! İşte karpostallık görüntüler

Yurt genelinde görülen soğuk ve karlı hava Mersin'de de etkili oluyor. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan her mevsim denize girilebilen şehrin Anamur ilçesinin yüksek rakımlarında da kar etkili oldu.

Antalya'ya komşu olan Anamur'da bulunan Toros dağlarının 1600 rakımı karla kaplandı. Anamur-Ermenek yolu üzerindeki 1600 rakımın üzerindeki Suolmaz Geçidi mevkiindeki ormanların beyaz gelinliği giymesiyle ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıkardı.

Bölge dronla havadan görüntülenirken, kar kalınlığının yer yer yarım metreye yaklaştığı öğrenildi.

Öte yandan bölgede soğuk havanın bir kaç gün etkili olması beklendiği bildirildi.