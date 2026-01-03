Formül Plastik halka arz kaç lot verir ne zaman talep toplayacak?

Kategoriler
Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından izlediği halka arzlardan biri olan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., paylarını ilk kez yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu onayı alan Formül Plastik halka arzı hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri merak ediliyor.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 09:00-17:00 olarak açıklandı.
Formül Plastik halka arzı 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep alacak.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz edilen şirket paylarının katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği belirtildi.
Formül Plastik halka arz fiyatı 30,24 TL olarak saptandı.
Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1,2 milyar TL olacak.
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması öngörülüyor.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 40 milyon lot dağıtacak.
Olası lot dağıtımı ise şu şekilde: