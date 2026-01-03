Menü Kapat
11°
Formül Plastik halka arz kaç lot verir ne zaman talep toplayacak?

Formül Plastik halka arz süreci, bireysel yatırımcıların gündemindeki güncel başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Formül Plastik halka arz onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla halka arz büyüklüğü, hisse fiyatı, olası lot dağılımı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Formül Plastik halka arz kaç lot verir ne zaman talep toplayacak?
Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından izlediği halka arzlardan biri olan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., paylarını ilk kez yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu onayı alan Formül Plastik halka arzı hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri merak ediliyor.

Formül Plastik halka arz kaç lot verir ne zaman talep toplayacak?

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 09:00-17:00 olarak açıklandı.

Formül Plastik halka arzı 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep alacak.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz edilen şirket paylarının katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği belirtildi.

Formül Plastik halka arz kaç lot verir ne zaman talep toplayacak?

FORMÜL PLASTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Formül Plastik halka arz fiyatı 30,24 TL olarak saptandı.

Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1,2 milyar TL olacak.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması öngörülüyor.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 40 milyon lot dağıtacak.

Formül Plastik halka arz kaç lot verir ne zaman talep toplayacak?

Olası lot dağıtımı ise şu şekilde:

  • 150 Bin başvuru ~ 174 Lot (5261 TL).
  • 250 Bin başvuru ~ 104 Lot (3144 TL).
  • 350 Bin başvuru ~ 75 Lot (2268 TL).
  • 500 Bin başvuru ~ 52 Lot (1572 TL).
  • 700 Bin başvuru ~ 37 Lot (1118 TL).
  • 1.1 Milyon başvuru ~ 24 Lot (725 TL).
  • 1.6 Milyon başvuru ~ 16 Lot (483 TL).
  • 2.2 Milyon başvuru ~ 12 Lot (362 TL).
