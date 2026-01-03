2026 ilk Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed Ocak ayı faizi

ABD Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı, yalnızca Amerikan ekonomisi değil küresel finans sistemi açısından da hayati önem taşıyor.

Yılın ilk Fed toplantısı öncesinde piyasalar, faizlerde olası bir değişim olup olmayacağını ve para politikasının hangi yönde ilerleyeceğini merak ediyor.

FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de duyuracak.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) aralık toplantısına ait tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralıktaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre korunmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi.

Piyasalardaki beklentiler, Fed'in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceği yönünde oluşurken yılın tamamında ise toplam iki faiz indirimi tahminlerinin korunduğu görüldü.