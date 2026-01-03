Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Ekonomi
Editor
Editor
 Erdem Avsar

2026 ilk Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed Ocak ayı faizi

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankası’nın para politikası adımları, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından izleniyor. Enflasyon görünümü, istihdam verileri ve ekonomik büyüme işaretleri çerçevesinde şekillenecek Fed faiz kararı, yılın ilk toplantısı öncesinde beklentileri de beraberinde taşıyor.

2026 ilk Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed Ocak ayı faizi
Haber Merkezi
03.01.2026
03.01.2026
ABD Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı, yalnızca Amerikan ekonomisi değil küresel finans sistemi açısından da hayati önem taşıyor.

Yılın ilk Fed toplantısı öncesinde piyasalar, faizlerde olası bir değişim olup olmayacağını ve para politikasının hangi yönde ilerleyeceğini merak ediyor.

2026 ilk Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed Ocak ayı faizi

FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de duyuracak.

2026 ilk Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed Ocak ayı faizi

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) aralık toplantısına ait tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralıktaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre korunmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi.

Piyasalardaki beklentiler, Fed'in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceği yönünde oluşurken yılın tamamında ise toplam iki faiz indirimi tahminlerinin korunduğu görüldü.

#Ekonomi
TGRT Haber
