Fatih'te aç can veren bebekten sonra Antalya'da bebeğe şiddet! Anne hakkında verilen kararı Adalet Bakanı duyurdu

İstanbul Fatih'te aç bırakılması sonucu hayatını kaybeden 2 aylık bebekle ilgili kahreden gerçek henüz yeni ortaya çıkmışken Antalya'da da bir bebeğe annesi tarafından şiddet uygulandı.

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Fas uyruklu anne İmane Moti'nin (25) bebeğine defalarca vurduğu, tokat attığı, terlikle darbettiği ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anların yer aldığı görülürken görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü.

EŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ortaya çıkan görüntülerin ardından baba Osman Vesek, Antalya Adliyesi'ne gelerek video kayıtlarıyla birlikte eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Vesek, yaşadığı şoku, "Tokatlıyor, terlikle vuruyor, ayaklarından tutup kanepeye fırlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi makyaj yapmaya devam ediyor" sözleriyle dile getirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suç duyurusunun ardından emniyete götürülen İmane Moti'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Moti, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İmane Moti, tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"MASUMİYETİN TİMSALİ ÇOCUKLARA ŞİDDET İHANETTİR"

Acı gelişmeler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

2 OLAYDA YAŞANAN GELİŞMELERİ DUYURDU

Tunç, iki acı olayla ilgili yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi vererek şu cümleleri sarf etti:

"İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi“ suçundan tutuklanmıştır.

Antalya’da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs “Altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklanmıştır."

https://x.com/yilmaztunc/status/2007102162740854825