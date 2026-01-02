Menü Kapat
Antalya'da 1 aylık bebeğe şiddet! Baba şikayetçi oldu

Antalya'da yabancı uyruklu bir annenin 1 aylık bebeğine uyguladığı şiddet görüntüleri dehşete düşürdü. Baba Osman Vesek, daha önce şiddetten şüphelendiğini ve evine gizli kamera yerleştirdiğini söyledi. Video kayıtlarını alan baba Fas uyruklu eşini şikayet etti.

Antalya'da 1 aylık bebeğe şiddet! Baba şikayetçi oldu
Antalya’da bir yaşındaki kız bebeğin annesi tarafından darp edildiği görüntüler dehşete düşürdü. Baba Osman Vesek’in daha önce bebeğin vücudundaki morluklardan şüphelenmesi sonrası eve güvenlik kamerası yerleştirdiği ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yabancı uyruklu annenin bebeğe uyguladığı şiddet videoda yer aldı. Video kaydıyla Antalya Adliyesi'ne gelen baba Osman Vesek, Fas uyruklu eşi İmane Moti (25) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Osman Vesek çocuğunun vücudundaki izlerden şüphelendiğini ve çevredeki insanların uyarıları sonrası gizli kamera kurduğunu söyledi.

"KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Emniyete tüm delil ve belgeleri teslim ettiğini belirten Vesek, "Savcı beyle bugün de görüştük. Olayın ivedilikle takip edildiğini ve en kısa sürede sonuçlanacağını söylediler. Koruma ve uzaklaştırma kararı talebimi yeniledim. Daha önce sadece uyarı belgesi verilmişti. Ben, çocuğum için derhal koruma ve uzaklaştırma kararı verilmesini istiyorum" dedi.

"TOKATLIYOR, TERLİKLE VURUYOR, SONRA OTURUP TEKRAR MAKYAJ YAPIYOR"

Güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin detayları da paylaşan baba Vesek, "Görüntülerde çocuğuma tokat atması, terlikle vurması, ayaklarından tutup kanepeye fırlatması, defalarca takla attırması var. Tokatlıyor, terlikle vuruyor, sonra oturup tekrar makyaj yapıyor, krem sürüyor. Böyle bir insanla karşı karşıyayız. Çok acı bir durum. Sabırlı olmaya çalışıyorum, adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Eşiyle görüntüler hakkında konuşmadığını dile getiren Vesek, "Daha önce defalarca uyardığımda her seferinde inkâr etti. Yine aynısını yapacağını bildiğim için hiçbir şekilde konuşmadım. Kendisine hiçbir bilgi vermedim. Yabancı olduğu ve televizyonla da pek ilgilenmediği için şu ana kadar olaydan haberi bile yok. Emniyetin harekete geçmesini bekliyorum" diye konuştu.

Antalya'da 1 aylık bebeğe şiddet! Baba şikayetçi oldu

4 AYLIKKEN DE ŞİDDET İDDİASI

Daha önce de benzer bir olay yaşandığını iddia eden baba, kızının henüz 4 aylıkken Konya'da şiddete maruz kaldığını öne sürerek, "Konya'da ailemle birlikte yaşadığımız dönemde eşim, sözlü bir tartışmanın ardından kontrolsüz bir şekilde sinirlendi. Babaannesi çocuğa mama içirirken, çocuğu kucağından hızla çekip kanepeye fırlattı. Çocuğum sırtını çarpıp yüzüstü düştü, ağzından köpükler gelmeye başladı. Ambulans çağırdık, polis geldi. Daha sonra da babaanne ve benim çocuğa şiddet uyguladığımız yönünde iftirada bulundu. Elimizde kanıt olmadığı için o dönem büyük zorluk yaşadık. Bu yaşadığımız olaylar beni evime kamera döşemeye mecbur bıraktı. Delil ve kanıt olmadan hiçbir şey ispat edilemiyor. Bu yüzden kamera kurdum ve bugün elimde somut deliller var. Bu kadar delil varken nasıl bir karar çıkacak, merakla bekliyorum" dedi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Otobüs durağında 1 aylık bebek bulundu

"ÇOCUĞUMUN NEFESİ KESİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

2023 yılında evlendiklerini aktaran Vesek, adli sürecin ardından boşanma davası açacağını ifade ederek, "Kızım şu anda babaannesinin yanında. Çok iyi, rahat, herhangi bir sıkıntısı yok. En büyük temennim, çok şükür herhangi bir kırık ya da daha ağır bir durumun olmaması. Ancak görüntülerden birinde çocuğumun nefesinin kesildiği bile görülüyor. Daha kötü sonuçlar da yaşanabilirdi" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.

