İstanbul'da akılalmaz olay! Otobüs durağında 1 aylık bebek bulundu

Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içinde 1 aylık bebek bulundu. Bebeği bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.