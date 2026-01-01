2026 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Türkiye genelinde 2026 yılının ilk anlarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük sevinç yaşattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ve hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Memişoğlu, ilk ziyaretini Sarıyer Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuk hastalar ve ailelerine yaptı. Burada gazetecilere konuşan Memişoğlu, yeni yılı kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle karşıladıklarını belirtti.

"2026'DA DAHA SAĞLIKLI BİR DÜNYA OLACAK"

Memişoğlu, "2026'nın hem onlara hem bizlere hem milletimize hem ülkemize hem de dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Biz bir çocuğu yaşatmak için binlerce çalışanımızla, her şeyimizle onlara şifa vermeye çalışıyoruz, Allah şifa versin diye dua ediyoruz. Maalesef özellikle dünyada üzülerek ezilen, katledilen çocuklar olduğunu görüyoruz. Çatışmaların, düşmanlıkların, bu tür vahşetlerin, savaşların bitmesini istiyoruz. Biz, Sağlıkta Türkiye Yüzyılı kapsamında da elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2026'da daha iyi daha mutlu daha sağlıklı bir dünya olacaktır. Herkese mutlu, huzurlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇEYREK ALTIN TAKTI

Buradaki ziyaretinin ardından Memişoğlu, 2026'nın ilk bebeklerinden Arya Kızıltaş, Efnan Hüma Koçyiğit ve Hümeyra Aksoy'u ziyaret ederek, aileleri tebrik etti.

Yeni doğan Kızıltaş, Koçyiğit ve Aksoy bebekler ve annelerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, bebekleri sevdikten sonra çeyrek altın taktı, annelere de çiçek takdim etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR MESAJI

Hastanenin acil servisindeki sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Memişoğlu, "24 saat insanlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık binin üzerinde hastanemizde yılbaşında insanlarımıza hizmet eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum." diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN DOĞUM YAPAN ANNELERE ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da doğum yapan annelere "yeni yıl" ziyaretinde bulundu. Bilkent Şehir Hastanesi'nde normal doğumla üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Gülsüm Kurt'u ziyaret eden Göktaş, bebeğin aileye "bereket ve huzur getirmesi" temennisinde bulundu.

Anne ve bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Göktaş, 4 kilo 250 gram dünyaya gelen İpek bebeği kucağına alarak yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş daha sonra 3 kilo 130 gram olarak dünyaya gelen Alya bebeğin annesi Yasemin Ulutaş ile bir araya geldi. Hamilelik sürecinin iyi geçtiğini ve gebe okulunun çevrim içi eğitimlerinden faydalandığını belirten Ulutaş'ı tebrik eden Göktaş, ailelere yönelik desteklerin sürdüğünü ifade etti.

"AİLELERİN YANINDAYIZ"

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Göktaş, yeni yılın ilk bebekleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aileleri tebrik eden Göktaş, "Ailelerin heyecanını paylaştık. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimizin yanında olduğumuzu, ailelerin yanında olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz." dedi.

İşte Türkiye'nin dört bir yanından yeni doğan bebekler...

ELAZIĞ

Elazığ'da 2026 yılının ilk bebekleri, "Zeynep Hüma", "Ahsen", "Deniz" ve "Arel" oldu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Nida ve Mahmut Karataş çiftinin bebekleri "Zeynep Hüma" 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Aynı hastanede Sevda ve Murat Çoban çiftinin dördüncü çocuğu "Ahsen" bebek 3 kilo 100 gram, Özge ve Ali Esmer çiftinin üçüncü çocuğu "Deniz" bebek ise 3 kilo 200 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Fatma ve Nizamettin Baydaş çiftinin üçüncü çocuğu "Arel" bebek de 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi.

MALATYA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği saat 00.08'de dünyaya gözlerini açtı.

Ali ve Semra Çoban çiftinin beşinci çocukları olarak 3 kilo 570 gram doğan bebeğe Muhammed Ali ismi verildi.

Anne Semra Çoban, gazetecilere, yeni yılın ilk sürprizini yeni doğan çocuklarıyla aldıklarını belirterek, "4 kızım var. Yılın en güzel mucizesi oldu bizim için. Rabbim nasip etti. Adını Muhammed Ali koyduk. Sürpriz oldu bize çok da mutlu olduk." dedi.

Baba Ali Çoban da yeni doğan çocuklarının hayırlı olmasını dileyerek, "Bir hafta önce annemi kaybettim, Muhammed bana bir destek oldu. Kendimi iyi hissediyorum, 5'inci çocuğumuz erkek oldu mutluyuz." diye konuştu.

VAN

Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvuran Arzu ve Orhan Kural çiftinin erkek bebeği saat 00.00'da dünyaya geldi. "Mert Buğra" ismi verilen bebek ve annesini ziyaret eden Kaymakam Murat Karaloğlu, aileyi tebrik ederek bebeğe çeyrek altın taktı.

Baba Orhan Kural, gazetecilere, Mert Buğra'nın üçüncü çocukları olduğunu söyledi. Mutlu olduklarını dile getiren Kural, "Allah herkese hayırlı, sağlıklı evlatlar nasip etsin. Yeni yıl inşallah hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirir." dedi.

Anne Kural ise mutlu olduğunu ifade ederek, "Kaymakam Bey bebeğimize çeyrek altın taktı. Çok mutlu olduk, teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kentte yılın ikinci bebeği ise 12.05'te dünyaya geldi. "İnci" ismi verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADANA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026'nın ilk bebeği dünyaya geldi. Nida Gökçe (26) ve Ömer Tabur (27) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Poyraz" ismi verildi.

Anne Nida Gökçe Tabur, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. İlk defa anne olmanın heyecanını yaşadığını belirten Tabur, "Çok şükür çocuğumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Aslında günü vardı ama kendisi bugün gelmek istediği için bugün doğdu. Evladımız inşallah bize uğur getirir." diye konuştu. Baba Ömer Tabur da çok mutlu olduklarını belirtti.

KONYA

Konya'da 2026 yılının ilk bebekleri bir dakika arayla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Kent merkezindeki hastanede Cemile ve Hasan Özkara çiftinin "Alparslan" adını verdikleri evlatları, saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı.

Yılın ikinci bebeği ise aynı hastanede 00.03'te dünyaya geldi. Kader ve Nevzat Taş çiftinin "Elif" adını verdikleri, 3300 gram ağırlığındaki bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Aileleri hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, ailelere altın hediye ederek bebeklere sağlıklı ve uzun ömür diledi.

BURSA

Bursa'da yeni yılın ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin 3 kilo 500 gram doğan Alparslan ismini verdikleri erkek çocuğu oldu.

TRABZON

Trabzon'da, 2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde, Gamze ve Yusuf Danışmaz çiftinin "Aras Muhammed" ismini verdikleri çocukları, suda doğum yöntemiyle, saat 00.01'de dünyaya gözlerini açtı.

Yılın ilk dakikalarında Gülten ve Osman çiftinin "Giray Ata", Hatice-Yasin Değirmenci çiftinin "Ahsen Sare" ve Ayşenur-Murat Sarı çiftinin "Ömer Kaan" isimli bebekleri de dünyaya geldi.

Aileleri hastanede ziyaret eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım bebeklere çeşitli hediyeler ve Trabzonspor forması hediye etti.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, Adem ve Özlem Yavuz Özdeş çiftinin 3 kilo 400 gram doğan bebeklerine "Elif Ada" ismi verildi.

Baba Adem Özdeş heyecanlı bir süreç yaşadıklarını anlatarak, "Kısmet bugüneymiş. Eşimin aniden sancıları tutunca Gümüşhane'de de yoğun bir kar yağışı var, ambulans çağırdık. Sağ olsunlar onlar da hemen geldi. Sağlıklı bir kız çocuğumuz oldu." diye konuştu.

GAZİANTEP

Gaziantep’te yeni yılın ilk bebeği, Dila-Melih Ömer çiftinin Özel Hatem Hastanesi’nde dünyaya gelen ilk çocukları "Ayaz" oldu.

Doğumu gerçekleştiren Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Genco, 3 kilo 600 gram ağırlığında normal doğum olarak dünyaya gelen bebek ile annesinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Anne Dila Berber (28) ise yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeklerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.