Süveyda’da yeniden imar için 15 milyon dolar bağış toplandı

Süveyda Valiliği’nin himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için “Süveyda Bizdendir” kampanyası başlatıldı. Sura beldesindeki etkinliğe halk ve bağışçılar yoğun ilgi gösterdi.
Kampanya kapsamında şu ana kadar 15 milyon dolar bağış toplandı. Bağışların barınma, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanması için kullanılacağı belirtildi.
Suriye’nin diğer illerinde de benzer kampanyalar düzenlenmişti. Şam’da 70 milyon, Deyrizor’da 30 milyon, Dera’da 40 milyon, Humus’ta 24 milyon ve İdlib’de 200 milyon dolar bağış toplanmıştı.