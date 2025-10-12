Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik işbirliği toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik işbirliği toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Fidan, "Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik işbirliği toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli mesajlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
16:33
|
12.10.2025
12.10.2025
16:33

Hakan Fidan, Milli Bakanı Yaşar Güler ve Milli Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ile arasında alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Suriyeli muhatapları ile bir araya geldi.

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik işbirliği toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli mesajlar

"HER ALANDA VE DÜZEYDE KAPSAMLI TEMASLARI SÜRDÜRÜYORUZ"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız. Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı.

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik işbirliği toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli mesajlar

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

https://x.com/HakanFidan/status/1977362787996242245

