14°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Patlamayla bina yok olmuştu! ABD’deki faciada kayıp 16 kişi ölü ilan edildi

ABD’nin Tennesse eyaletine bağlı Humphreys County Şerifi Chris Davis, mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada kaybolan 16 kişiyi ölü olarak ilan ederek, ailelerine haber verildiğini söyledi.

Patlamayla bina yok olmuştu! ABD’deki faciada kayıp 16 kişi ölü ilan edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 15:37

ABD’nin Tennesse eyaletinde yer alan patlayıcı üretim tesisinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Patlama sonucu yaşanan bilanço açıklandı. Hickman County’e bağlı Bucksnort’ta bulunan Accurate Enerji Sistemleri’nin askeri mühimmat tesisinde meydana gelen patlamada kayıp olarak duyurulan 16 kişi ölü ilan edildi.

Humphreys County Şerifi Chris Davis yaptığı açıklamada, 16 kişinin tamamının ailelerine haber verildiğini ve patlamanın nedenini belirlemek için soruşturmanın hala sürdüğünü söyledi.

Patlamayla bina yok olmuştu! ABD’deki faciada kayıp 16 kişi ölü ilan edildi

KURTARMA AŞAMASINDAN CESET TOPLAMA AŞAMASINA

Chris Davis, operasyonun kurtarma aşamasından çıkarılarak ceset toplama aşamasına geçtiğini ve ölenlerin kimliğini belirlemek için DNA testi yapılacağını aktardı.

Humphreys County şerifi, daha önce kaybolduğu sanılan 18 kişiden ikisinin patlama sırasında orada olmadığının anlaşılmasıyla ölü sayısının 16’ya düştüğünü belirtti.

