19°
 Selahattin Demirel

ABD'de askeri patlayıcı tesisinde patlama! Çok sayıda ölü ve kayıp var

ABD’nin Tennesse eyaletinde bir askeri patlayıcı üretim tesisinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonrasında 19 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

10.10.2025
23:55
11.10.2025
00:07

ABD’nin eyaletinde Accurate Energetic Systems (AEC) şirketine ait askeri patlayıcı üretim tesisinde büyük bir meydana geldi. Yetkililer, korkunç olayın yaşandığı tesisin, Tennessee eyaletinin başkenti ’e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, tesisteki ilk patlamayı küçük patlamaların da takip ettiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Yetkililer, olay yerine intikal eden acil durum ekiplerinin, patlamaların devam etmesi riski nedeniyle müdahale etmekte ve durumu değerlendirmekte zorluk yaşadığını belirtti.

"ÖLÜ YA DA KAYIP 19 KİŞİDEN HABER ALAMIYORUZ"

Humphreys County Şerifi Chris Davis açıklamasında, "Yerel saat ile 07.45 sıralarında meydana gelen patlama gerçekten şiddetliydi. Şu an ölü ya da kayıp 19 kişiden haber alamıyoruz. Bazı kişilerin hayatını kaybettiğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Bazı çalışanların patlamadan kurtulmuş olmasının mümkün olduğunu söyleyerek, can kaybına ilişkin kesin bir sayı vermekten kaçınan Davis, "Bu meslek hayatım boyunca tanıklık ettiğim en korkunç olay. Şu an en iyisi için dua ediyorum. Hala bir yerlerde ulaşamadığımız yaralı birileri olabilir" ifadelerini kullandı. Şerif ayrıca, patlamanın yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerinde de hissedildiğini kaydetti.

HAFİF YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Başka bir yetkili ise olayda hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye sevk edildiğini aktardı. Açıklamada, 2 kişinin taburcu edildiği ve 1 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"TESİSTE 80 KİŞİ ÇALIŞIYORDU"

Hickman County Belediye Başkanı Jim Bates, tesiste yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlandığını ancak olay sırasında kaç kişinin bina içinde bulunduğunun bilinmediğini belirtti. Bates ayrıca olayda bir binanın tamamen yıkıldığını da belirterek, "Bunu görmek çok üzücü. İncelemeler muhtemelen günlerce devam edecek. Bu tesiste sadece askeri patlayıcıların yanı sıra yol çalışmalarında kullanılan patlayıcılar da üretiliyordu" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, AEC ile 120 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. ABD Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz ay AEC şirketi ile yaklaşık 120 milyon dolarlık "TNT tedariki" anlaşması imzaladığı biliniyor.

