Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: 'Barıştan çok siyaset ön planda'

Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verilmesine dair açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Cheung yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir yüreğe sahip ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı" ifadelerine yer verdi.

TRUMP KENDİSİNİN HAK ETTİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, Trump'ın ikinci döneminin başında son bulmuştu. Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini ileri sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savunmuştu.