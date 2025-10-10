Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: 'Barıştan çok siyaset ön planda'

Nobel Barış Ödülü bu yılda sahibini buldu. Ödülü Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado kazandı. Nobel tarafından kazananın açıklanmasının ardından Beyaz Saray'dan tepki gecikmedi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, barış ödülünü ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuelalı bir muhalefet liderine verilmesine dair açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: 'Barıştan çok siyaset ön planda'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 16:23

Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı yerine Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verilmesine dair açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: 'Barıştan çok siyaset ön planda'

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Cheung yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir yüreğe sahip ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı" ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: 'Barıştan çok siyaset ön planda'

TRUMP KENDİSİNİN HAK ETTİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, Trump'ın ikinci döneminin başında son bulmuştu. Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini ileri sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne tepki: 'Barıştan çok siyaset ön planda'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maria Corina Machado Nobel Barış Ödülü'nü neden aldı, kimdir?
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu! Trump 'benim hakkım' demişti
ETİKETLER
#donald trump
#amerika birleşik devletleri
#Siyasi
#Venezuella
#Nobel Barış Ödülü
#Maria Corina Machado
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.