Fransa'da hükümet krizi! Macron istifa eden Lecornu'ya başbakan olarak atadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 23:58

'daki hükümet krizinde yeni bir gelişme meydana geldi. Cumhurbaşkanı , ülkedeki hükümet krizini görüşmek üzere gün içinde Meclis'teki siyasi partilerin temsilcileriyle Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Söz konusu görüşmeye, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partileri davet edilmedi.

Fransa'da hükümet krizi! Macron istifa eden Lecornu'ya başbakan olarak atadı

Konuyla ilgili Elysee Sarayı yazılı bir açıklama yaparak Macron'un, daha önce istifa eden Lecornu'yu tekrar olarak atadığını ve onu hükümeti kurmak için görevlendirdiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Fransa'da hükümet krizi! Macron istifa eden Lecornu'ya başbakan olarak atadı

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Fransa'da hükümet krizi! Macron istifa eden Lecornu'ya başbakan olarak atadı

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti.

