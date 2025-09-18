Fransa karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü

Fransa’da 8 işçi sendikasının öncülüğünde bütçe kesintilerine karşı geniş katılımlı protestolar ve grevler başladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimi var. Macron ve yönetimi ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya kaldı.

Sendikalar, eski Başbakan François Bayrou’nun temmuzda açıkladığı ve yeni Başbakan Sebastien Lecornu’nun henüz geri çevirmediği bütçe tasarısını “eşi benzeri görülmemiş bir acımasızlık” olarak tanımlıyor.

Açıklamalarda, eski hükümetin bir kez daha işçileri, güvencesiz çalışanları, emeklileri ve hastaları mağdur eden bir yol izlediği vurgulandı.

Eylemlere 800 binden fazla kişinin katılması ve Fransa'nın dört bir yanında yaklaşık 250 kortejin geçit töreni yapması bekleniyor.

ULAŞIMI AKSATTILAR

Tren makinistleri ve operatörleri, yaklaşan bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protesto gününün bir parçası olarak Paris'teki metro hatlarını aksattı.

Sendikalar, önceki hükümetin mali planlarının iptal edilmesini, kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını, zenginlere daha yüksek vergi uygulanmasını ve insanların emekli maaşı almak için daha uzun süre çalışmasını gerektiren değişikliğin terk edilmesini talep ediyor.

Paris'te, sabah ve öğleden sonra yoğun saatler hariç, birçok metro hattı günün büyük bir bölümünde hizmet dışı bırakıldı.

ON BİNLERCE POLİS VE JANDARMA GÖREVE HAZIR

Paris’te her büyük protestoda olduğu gibi Elysée, Matignon, Ulusal Meclis ve Senato çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Fransız basınına göre hükümetin aldığı tedbirler, 10 Eylül’deki gösterilerle aynı düzeyde tutuldu.

Yaklaşık 80 bin polis ve jandarma görevlendirilirken, jandarmanın “Centaure” zırhlı araçları ile tazyikli su topları da hazır bulunduruldu.

GREV, EĞİTİMİ DE VURDU

Fransa’da öğrenciler bugün okulları boykot ederken, özellikle liselerde blokaj eylemleri yapılıyor. Ortaöğretim sektörünün en büyük sendikası SNES-FSU, ortaokul ve liselerde personelin yüzde 45’inin greve katıldığını açıkladı.

Sendika, bunun “yeni eğitim yılının koşulları, maaş kesintileri ve 2017’den bu yana izlenen politikaların kamu okullarını zayıflatmasına karşı duyulan öfkeyi” gösterdiğini belirtti.

İlkokulların en büyük sendikası SNuipp-FSU ise grev oranının üçte bir olduğunu duyurdu. FRANCE 24’ün aktardığına göre Paris çevresindeki 24 okuldan 23’ü kapalı kaldı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ GREVE KATILDI

Sağlık çalışanları da Fransa'nın batısındaki Le Mans'ta gösteri düzenledi. 10 eczaneden yaklaşık 9'u sağlık harcamalarını azaltmayı amaçlayan ancak meslek tarafından "felaket" olarak değerlendirilen jenerik ilaçlarda ticari indirimlerin azaltılmasını protesto etmek için kepenklerini kapattı.