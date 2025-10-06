Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Siyasi deprem Fransa borsasını sarstı: Hisseler eridi!

Başbakan Lecornu’nun istifası, Paris piyasalarında şok etkisi oluşturdu. CAC 40 endeksi yüzde 2 gerilerken, Société Générale ve Crédit Agricole hisseleri sert düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Siyasi deprem Fransa borsasını sarstı: Hisseler eridi!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 14:12

’da hükümet krizi büyüyor. Başbakan Sébastien Lecornu, kurduğu yeni kabineye yönelik sert eleştirilerin ardından etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Lecornu’nun istifasını kabul etti.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Macron tarafından 9 Eylül’de başbakanlık görevine getirilen Lecornu, yaklaşık üç buçuk haftalık yoğun görüşme trafiğinin ardından yeni hükümetini kurmuştu. Ancak kabinedeki isimlerin büyük bölümü eski bakanlardan ve Macron’a yakın kişilerden oluşunca, kamuoyunda “değişim değil, devam” eleştirileri yükseldi.

Yeni kabinenin açıklanmasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden gelen istifa, ülkede siyasi belirsizliği daha da artırdı. Muhalefet, Macron’un bu süreçte “tek adam yönetimi” izlediğini savunuyor.

Siyasi deprem Fransa borsasını sarstı: Hisseler eridi!

PİYASALAR KARIŞTI

Siyasi tansiyonun yükselmesiyle Paris Borsası (CAC 40) sert düştü. Endeks, Avrupa piyasalarının gerisinde kalarak günü yaklaşık %2 kayıpla kapattı. Özellikle banka hisselerinde satış dalgası yaşandı; Société Générale %7, Crédit Agricole %5 değer kaybetti.

Analistlere göre bu düşüş, yatırımcıların Fransa’nın siyasi ve mali istikrarına dair endişelerinin bir göstergesi. Piyasalarda “erken seçim” ihtimali bile dillendirilmeye başlandı.

Siyasi deprem Fransa borsasını sarstı: Hisseler eridi!

EKONOMİK RİSK BÜYÜYOR

Deutsche Bank ekonomisti Yacine Rouimi, hükümetin düşmesi durumunda Fransa’nın 2025 bütçesini “özel yasa çerçevesinde” yürütmek zorunda kalacağını belirtiyor. Rouimi’ye göre, bu durumda bütçe açığı GSYH’nin %5 ila %5,4’üne kadar yükselebilir.

Macron'un geçtiğimiz pazar açıkladığı 18 bakanlı yeni kabinede, 13 ismin önceki hükümetten yeniden atanması, muhalefet tarafından "beklenen yenilenme gerçekleşmedi" şeklinde yorumlanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dün hükümeti kuran Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifasını verdi
Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir
ETİKETLER
#fransa
#istifa
#emmanuel macron
#Siyasi Kriz
#Hükümet Krizi
#Sébastien Lecornu
#Ekonomik Risk
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.