Siyasi deprem Fransa borsasını sarstı: Hisseler eridi!

Fransa’da hükümet krizi büyüyor. Başbakan Sébastien Lecornu, kurduğu yeni kabineye yönelik sert eleştirilerin ardından istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Lecornu’nun istifasını kabul etti.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Macron tarafından 9 Eylül’de başbakanlık görevine getirilen Lecornu, yaklaşık üç buçuk haftalık yoğun görüşme trafiğinin ardından yeni hükümetini kurmuştu. Ancak kabinedeki isimlerin büyük bölümü eski bakanlardan ve Macron’a yakın kişilerden oluşunca, kamuoyunda “değişim değil, devam” eleştirileri yükseldi.

Yeni kabinenin açıklanmasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden gelen istifa, ülkede siyasi belirsizliği daha da artırdı. Muhalefet, Macron’un bu süreçte “tek adam yönetimi” izlediğini savunuyor.

PİYASALAR KARIŞTI

Siyasi tansiyonun yükselmesiyle Paris Borsası (CAC 40) sert düştü. Endeks, Avrupa piyasalarının gerisinde kalarak günü yaklaşık %2 kayıpla kapattı. Özellikle banka hisselerinde satış dalgası yaşandı; Société Générale %7, Crédit Agricole %5 değer kaybetti.

Analistlere göre bu düşüş, yatırımcıların Fransa’nın siyasi ve mali istikrarına dair endişelerinin bir göstergesi. Piyasalarda “erken seçim” ihtimali bile dillendirilmeye başlandı.

EKONOMİK RİSK BÜYÜYOR

Deutsche Bank ekonomisti Yacine Rouimi, hükümetin düşmesi durumunda Fransa’nın 2025 bütçesini “özel yasa çerçevesinde” yürütmek zorunda kalacağını belirtiyor. Rouimi’ye göre, bu durumda bütçe açığı GSYH’nin %5 ila %5,4’üne kadar yükselebilir.

Macron'un geçtiğimiz pazar açıkladığı 18 bakanlı yeni kabinede, 13 ismin önceki hükümetten yeniden atanması, muhalefet tarafından "beklenen yenilenme gerçekleşmedi" şeklinde yorumlanmıştı.