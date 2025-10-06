Dün hükümeti kuran Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifasını verdi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan atanan ve yaklaşık 3,5 haftadır siyasi partilerle müzakereler yürüten Sebastien Lecornu, yeni hükümeti kurmasının ardından Macron'a istifasını sundu. Élysée Sarayı, Macron'un istifayı kabul ettiğini duyurdu.

Meclise bile ayak basmadan istifasını sunan ilk başbakan olarak tarihe geçen Lecornu, yeni hükümette pek de değişiklik yapmaması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

DÜN YENİ HÜKÜMETİ KURDU

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3,5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerinin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurdu.

Lecornu hükümetinin eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması tepki çekti.

AVRUPA BORSALARI FRANSA'DA NEGATİF SEYREDİYOR

Avrupa ülkesindeki bu siyasi çıkmaz, bölge endekslerinde kayıplara neden oldu. Analistler, ülkede politik istikrara yönelik endişelerin olduğunu kaydederek, siyasi risklerin canlı kalmasının ve kamu harcamalarına ilişkin endişelerin risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.