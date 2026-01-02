Bir 78 can daha mı yitsin? Bolu Grand Kartal Otel yangınından 1 yıl sonra bölge alarm veriyor

21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de gece saati çıkan ve 78 kişinin can verdiği, 137 kişinin yaralandığı facianın üzerinden henüz 1 yıl bile geçmemişken hiçbir ders alınmadığı TGRT Haber'in bölgeye gitmesiyle ortaya çıktı.

FELAKETİ GETİREN İHMALLERDE DEĞİŞEN OLMADI

Kayak merkezleriyle tanınan bölgeye giden TGRT Haber ekibi faciaya davetiye çıkaran ihmallerin yine yerli yerinde durduğunu ve neredeyse hiçbir şeyin değişmediğini kanıtladı.

İTFAİYE SİSTEMİ KURULMADI, YOLLAR KARLA KAPLI

Özellikle yılbaşı dolayısıyla vatandaşların bölgedeki otelleri tamamen doldurduğu ancak Grand Kartal Otel'deki gibi bir yangın durumuna karşı itfaiye sisteminin henüz kurulmadığı ve yolların karla kaplı olmasına karşın açık tutulmadığı yerinde görüldü.

"3 OTELDE 3 BİN KİŞİ VAR"

TGRT Haber Muhabiri Recep Sait Kahraman, Tuna Öztunç'un sunduğu TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ne bölgeden bağlanarak önemli bilgiler aktardı.

"Çok zor şartlar altında geldik." diyen Kahraman "Yaklaşık 5 tane otel bulunuyor, 3'ü aktif çalışıyor. Otellerde yaklaşık 3 bin kişi var. Bölgeden sorumlu olan arkadaşlar yayınımızı engellemeye çalıştılar, Jandarma geldi." ifadelerini kullandı.

"BURAYA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR"

Facianın yaşandığı otelin önünden konuşan muhabir Kahraman "Şu anda buraya kesinlikle ulaşım sağlanamıyor. Biz buraya Gerede üzerinden geldik. Buraya, Allah korusun, yangın çıkarsa itfaiyenin gelmesi neredeyse imkansız." dedi.

"EN YAKIN İTFAİYE 1 SAAT UZAKLIKTA"

"Buraya en yakın itfaiye 1 saat uzaklıkta." bilgisini veren TGRT Haber Muhabiri, Meclis Araştırma Komisyonu'nun olayla ilgili raporunda dönemsel itfaiye ve sağlık birimleri oluşturulmasına dikkat çekildiğini ancak bölgede konuyla ilgili herhangi bir tedbir alınmadığını, buna karşılık otellerin dolu olduğunu belirtti.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN: DEFALARCA UYARDIK, YER TAHSİS EDİLMEDİ

Ana Haber'de TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in mesajını paylaşan Tuna Öztunç, Atik'in konuyu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştüğünü söyledi. Atik, mesajında Özcan'ın "Orası turizm bölgesi, müracaat etmemize rağmen itfaiye için yer tahsisi yapılmadı. Belediye olarak otel işletmecilerini uyardık fakat itfaiye ekibi kiralamayı kabul etmediler." şeklinde bir açıklamada bulunduğunu bildirdi.

Atik mesajında ayrıca Özcan'ın, konuyla ilgili defalarca uyarıda bulunduğunu ancak bir işlem yapılmadığını söylediğini açıkladı.

"BELEDİYE OLARAK OTELLERİ ŞİKAYET ET"

Atik'in, Özcan'ın söylediklerini aktardığı mesajı canlı yayında okuyan TGRT Haber Sunucusu Tuna Öztunç, Tanju Özcan'a "Belediye olarak o zaman otelleri şikayet et." çağrısında bulundu.

Öztunç, şikayetin sonuç vermemesi durumunda Özcan'ın her şeye rağmen bölgeye itfaiye göndererek bir birim kurması gerektiğini söyledi. Öztunç, Bolu Belediyesi'nin "İtfaiye aracı göndermek bizim yetkimizde değil." açıklaması yaptığını belirterek "Kimin yetkisinde o zaman?" diye tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya'da kayak merkezlerinin olduğu bölgede faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili yargılama sonucunda aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanık hakkında 31 Ekim'de karar açıklanmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası vermiş, 11 sanık ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırılmıştı.