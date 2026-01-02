Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yemen diplomasisi! 2 ülke ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'de meydana gelen son gelişmeler değerlendirildi.