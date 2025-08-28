Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

TGRT Haber'in Gündem Özel programının konuğu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakan Fidan, canlı yayında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularını cevaplıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin meselesi dünyanın herhangi bir yerinde devam eden meseleler gibi değil. Cumhurbaşkanı'mızın en başta ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşıyarak bu meselede mesafeler kat ettik. Bu konuda dünyanın retoriği değişti. Filistin'deki şehitlerin kanı, yeryüzündeki adaletsizliğin değişmesine zemin hazırlayacaktı.

Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır. Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 67 sınırlarının ilerisine giderek yayılmacılık uyguluyor. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor. İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğu netlik kazanmıştır.

ABD'NİN İSRAİL-FİLİSTİN POLİTİKALARI

İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor. ABD, kendi değerlerine ters olan ne varsa savunan bir ülkeyi savunma durumuna düşüyor. Amerikan politik sistemi mutlaka kendini sorgulayacaktır. Halktan destek getirmeyeceği kesin. Bu politikaya yalnız belli lobilerden destek gelir.

İSLAM ÜLKELERİNİN FİLİSTİN TAVRI

Arap ülkelerinin en az bizim kadar bu işin sona ermesi konusunda gayretlerinden şüphem yok. İslam ülkelerinin resmi olarak İsrail'le pek bir ilişkisi yok. İslam ülkelerinin ABD üzerindeki etkilerini kullanması gerek. İslam dünyasında şu an için bir uyanış var. Arap ülkelerinin çoğunluğu en az bizim kadar hassaslar ama çaresizlik içerisine sokuldukları bir denklem var. Buradan İsrail'in kabul edebileceği bir sonuç çıkmadı.

SURİYE'DEKİ DURUM

'Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok.

