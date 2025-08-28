Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TGRT Haber Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan canlı yayında, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularına cevap veriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 21:24

TGRT Haber'in Gündem Özel programının konuğu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakan Fidan, canlı yayında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularını cevaplıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin meselesi dünyanın herhangi bir yerinde devam eden meseleler gibi değil. Cumhurbaşkanı'mızın en başta ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşıyarak bu meselede mesafeler kat ettik. Bu konuda dünyanın retoriği değişti. Filistin'deki şehitlerin kanı, yeryüzündeki adaletsizliğin değişmesine zemin hazırlayacaktı.

Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır. Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 67 sınırlarının ilerisine giderek yayılmacılık uyguluyor. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor. İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğu netlik kazanmıştır.

ABD'NİN İSRAİL-FİLİSTİN POLİTİKALARI

İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor. ABD, kendi değerlerine ters olan ne varsa savunan bir ülkeyi savunma durumuna düşüyor. Amerikan politik sistemi mutlaka kendini sorgulayacaktır. Halktan destek getirmeyeceği kesin. Bu politikaya yalnız belli lobilerden destek gelir.

İSLAM ÜLKELERİNİN FİLİSTİN TAVRI

Arap ülkelerinin en az bizim kadar bu işin sona ermesi konusunda gayretlerinden şüphem yok. İslam ülkelerinin resmi olarak İsrail'le pek bir ilişkisi yok. İslam ülkelerinin ABD üzerindeki etkilerini kullanması gerek. İslam dünyasında şu an için bir uyanış var. Arap ülkelerinin çoğunluğu en az bizim kadar hassaslar ama çaresizlik içerisine sokuldukları bir denklem var. Buradan İsrail'in kabul edebileceği bir sonuç çıkmadı.

SURİYE'DEKİ DURUM

'Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da tarihi mesaj: Hasımlarımız endişe içinde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Yaşar Güler cevapverdi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.