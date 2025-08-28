Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da tarihi mesaj: Hasımlarımız endişe içinde

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in Mavi Vatan temasıyla Türkiye'nin denizlerindeki gücü ve bu alandaki ileri teknoloji yetkinliğini gençlerle buluşturulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar:

Zafer haftamızın hakkını veriyoruz. Üç gurur verici adım aynı anda atıldı. Çelik Kubbe sistemi envanterde. Karşımda şuurlu bir gençlik görüyorum.

Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Türk savunma sanayi destan yazıyor. Hayal görüyorusnuz diyenlere prim vermedik.

"ZAFER HAFTASINI HAKKINI VEREREK EN GÜZEL ŞEKİLDE İDRAK EDİYORUZ''

Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Savunma Sanayii adına 3 gurur verici adımı aynı anda attık. ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. Bugün de İstanbul Tersane Komutanlığındayız. Zafer Haftası'nı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz.

Muhalefet gibi nümayiş yapmayıp kuru gürültü içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası'nı tebrik ediyorum.

Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların hakkını ödeyemeyiz. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır onların sayesinde sürdürüyoruz. Hayranlık uyandıran bir gençlik görüyorum. Milletimize verdiğiniz güven için sizlere tek tek teşekkür ediyorum.



VATANDAŞLAR NASIL GİRECEK?



Etkinlik alanına girebilmek için vatandaşların gelmeden önce online kayıt yaptırması gerekiyor. 30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.



HANGİ GEMİLER OLACAK?



Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinliklerde, insansız su altı sistemleri yarışması, su altı roket yarışması ve insansız deniz aracı yarışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruç Reis, TCG Nusret, TCG Sakarya, TCG Hızır Reis gibi Türk donanmanın öne çıkan gemileri sergilenecek.

Sanal gerçeklik alanları olacağı alanda, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler, Mavi Vatan Zaman Tüneli ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere renkli deneyimler sunulacak.

