Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bağımsızlığımızın yeni safhası! Çelik Kubbe ordumuza kazandırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'da Çelik Kubbe'nin teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan gökkubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz'' dedi. Erdoğan, ''Sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 18:20

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden Çelik Kubbe sistemi teslim töreni yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da Çelik Kubbe'nin teslim töreninde konuştu.

ASELSAN, sosyal medya üzerinden merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesi kullanıldı. Ancak açıklamada duyurunun içeriği ile hiçbir ipucu verilmemişti.

Bağımsızlığımızın yeni safhası! Çelik Kubbe ordumuza kazandırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verdi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Malazgirt, Çaldıran, Moğaç ve Büyük Taarruz gibi kaderimizi tayin eden nice önemli zaferi bu ayda kazandık. Dün Sultan Alparslan ve kahraman yiğitlerini yâd etmek üzere Malazgirt'teydik.

Bugün zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki çelik kubbe. İkincisi ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü Oğuzbey Teknoloji Üssü'nün açıklamasıdır.

Şehitlerimizin ruhlarını şâd edeceğimize inandığım bu adımların ASELSAN, savunma sanayimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugün 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan gökkubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

İşi şansa bırakma gibi lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Kendi radar, hava sistemi, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında geleceğine güvenle bakamaz.

Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.

Bağımsızlığımızın yeni safhası! Çelik Kubbe ordumuza kazandırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verdi

"ÇELİK KUBBE İLE HAVA SAVUNMASINDA ARTIK FARKLI BİR KLASMANA ÇIKACAĞIZ"

Bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık. Bugün gerçekleşen teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir.

Sistemlerimizi yerinde görme ve inceleme fırsatım oldu. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum. Teslim edilecek bir adet siper uzun menzilli ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında dönüm noktasıdır.

Hisar, orta menzilli hava savunma sistemi caydırıcılığımızı daha da güçlendirecek. Elektronik harp sistemi bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Elbette burada durmayacak daha fazla sayıda sistemi, yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz.

Sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.

Bağımsızlığımızın yeni safhası! Çelik Kubbe ordumuza kazandırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verdi

"YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİYE NİTELİKLİ İSTİHDAM VE YENİ ÇALIŞMA ALANLARI"

ASELSAN'ın çelik kubbede sistem geliştirmenin yanı sıra kritik bir rolü daha var. Bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını da ASELSAN geliştiriyor. Bu yazılım sayesinde sahada yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir.

Geliştirdiğimiz yüksek teknolojideki ürünleri hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretmemiz şart. ASELSAN ve diğer savunma şirketlerimizin son dönemde bu konuya verdiği önemi memnuniyetle takip ediyorum. Hizmete aldığımız tesisler arasında hava savunma sistemleri tasarım ofisi, radar üretim ve entegrasyon ilave tesisi, ileri mühendislik malzemeler araştırma ve geliştirme sistemleri, güdümlü mühimmat sistemler tesisi, TEKNOPARK ve daha birçok altyapı bulunuyor. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam ve genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacaktır.

Bugün ayrıca dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50. yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün dokuyoruz. Son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır. Bu yatırım cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir.

Bağımsızlığımızın yeni safhası! Çelik Kubbe ordumuza kazandırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verdi

ASELSAN savunma sanayimizin kalbi durumda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik eşik olacaktır. Şu an Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönüm büyüklüğünda alan. 2015 yılında ASELSAN'ın 40. yılında bu tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. 30 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. İlgili kurumlarımızla yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. 900 futbol sahasından daha büyük 6 bin 500 dönümlük alanı ASELSAN'a tahsis ettik.

