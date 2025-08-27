Çelik Kubbe nerede, hazır mı? ASELSAN'dan "Büyük Gün" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katılıyor. Törende Çelik Kubbe hakkında gelişmelerin duyurulması beklenirken, Çelik Kubbe'nin nerede olacağı da merak edildi.

ÇELİK KUBBE NEREDE KURULACAK SON DAKİKA?

Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin nerede olacağı tüm Türkiye'nin gündeminde yer alırken, hava savunma sistemi katmanlarının başta İstanbul ve Ankara'yı koruyacak şekilde bir alana yerleştirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin kalbi olarak görülen Ankara ve İstanbul'da yer alması tahmin edilirken Çelik Kubbe ile ilgili gelişmeler bekleniyor.

ÇELİK KUBBE HAZIR MI, AKTİF Mİ?

İletişim Başkanlığı, ""Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar; güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesinin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır." açıklamasında bulundu. ASELSAN'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Büyük Gün 27 Ağustos" paylaşımı sonrasında Çelik Kubbe ile ilgili gelişmelerin aktarılacağı tahmin edildi.

ÇELİK KUBBE TESLİMATLARI 27 AĞUSOS PAYLAŞIMI

ASELSAN, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde "Büyük Gün 27 Ağustos" paylaşımında bulunmuştu. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katılacak. Törende Çelik Kubbe hakkında açıklama yapılması öngörüldü.